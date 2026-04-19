Τέλος στο θρίλερ της ταυτοποίησης του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα μια 16χρονη στην οδό Λιοσίων, έδωσαν το μεσημέρι της Κυριακής οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Ο δράστης, που συνελήφθη στην περιοχή της Πατησίων από ομάδα ΔΙΑΣ, είναι ένας 16χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η στάση του δε, μετά τη σφοδρή σύγκρουση, προκαλεί αποτροπιασμό: παρά το γεγονός ότι έπεσε και ο ίδιος στο οδόστρωμα, σηκώθηκε, ανέβηκε ξανά στη μηχανή και εξαφανίστηκε, αφήνοντας την ανήλικη κοπέλα να παλεύει για τη ζωή της με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όταν συνελήφθη, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να παραδοθεί, ενώ είχε ήδη προηγηθεί ένα θρίλερ με ακόμη τρεις συλλήψεις προσώπων, που επιχείρησαν να τον «καλύψουν» δηλώνοντας ψευδώς κλοπή της μοτοσυκλέτας.

Το «κρυφτούλι» με τις κόντρα πληροφορίες

Η ταυτότητά του παρέμενε για ώρες «γρίφος», καθώς οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση επιχείρησαν να στήσουν ένα δίχτυ προστασίας γύρω του, δίνοντας αντιφατικές πληροφορίες, στους αστυνομικούς της Τροχαίας, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες.

Συνολικά για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα:

Ο ανήλικος φερόμενος οδηγός.

Ο συνεπιβάτης που παραδόθηκε οικειοθελώς.

Μια γυναίκα που φέρεται ως ιδιοκτήτρια της μηχανής.

Ένας άνδρας που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ένα πέμπτο άτομο που ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε και απέκρυψε τη μοτοσικλέτα μετά το ατύχημα.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατά περίσταση, κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παράλειψη βοήθειας.

Η σφοδρή σύγκρουση και η κατάσταση της 16χρονης

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία ήταν τόσο ισχυρή που η ανήλικη εκτοξεύτηκε σε απόσταση πολλών μέτρων. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης, αν και έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν αμέσως και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας το κορίτσι αβοήθητο.

Η 16χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αν και αρχικά η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά κρίσιμη, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα τελευταία νέα από το ιατρικό μέτωπο είναι ενθαρρυντικά. Μετά από ένα πολύωρο χειρουργείο (αφαίρεση σπλήνας), η ζωή της φαίνεται να μη διατρέχει άμεσο κίνδυνο και οι γιατροί προσανατολίζονται στην αποσωλήνωσή της τις επόμενες ώρες.