Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25/4 στο Παγκράτι, με μια νεαρή γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά έπειτα από επεισόδιο που ξέσπασε για μια θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν η γυναίκα ζήτησε από φίλη της να κρατήσει θέση πάρκινγκ στον δρόμο. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος αντέδρασε θεωρώντας λανθασμένη την πρακτική αυτή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση.

Παρά τη διαφωνία, και οι δύο προσπάθησαν να σταθμεύσουν σχεδόν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο, γεγονός που όξυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Εκείνη τη στιγμή, τρίτο άτομο που βρισκόταν κοντά με τη μηχανή του φέρεται να εκνευρίστηκε και να άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στη νεαρή γυναίκα.

Όταν εκείνη βγήκε από το όχημά της, δέχθηκε επίθεση με γροθιές από τον άνδρα, ο οποίος φορούσε κράνος χωρίς όμως να καλύπτονται πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Η γυναίκα χτυπήθηκε και πάνω στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται.