Εικόνες από την επιχείρηση των αρχών στην Ηγουμενίτσα καταγράφονται στα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τον εντοπισμό περίπου 500 κιλών κάνναβης τύπου skunk σε φορτηγό διεθνών μεταφορών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου στελέχη της ΔΑΟΕ σταμάτησαν για έλεγχο νταλίκα που έφτασε στην χώρα μας, μέσω Ιταλίας. Κατά τον έλεγχο του φορτίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, επιμελώς κρυμμένες ανάμεσα σε χαρτικά προϊόντα, όπως χαρτοπετσέτες και συσκευασίες χαρτιού.

Στα βίντεο από την επιχείρηση φαίνονται οι αστυνομικοί να ανοίγουν το φορτίο και να απομακρύνουν τις παλέτες, αποκαλύπτοντας τα δέματα με το skunk που ήταν τοποθετημένα με τρόπο ώστε να μην κινούν υποψίες κατά τη μεταφορά.

Ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής καταγωγής, συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν δίνει στοιχεία για τους παραλήπτες ή για το κύκλωμα που βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη πιστότητα ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλη τη διαδρομή του φορτίου, το οποίο φέρεται να ξεκίνησε από την Ισπανία και συγκεκριμένα από τη Βαλένθια.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η νταλίκα θα είχε τελικό προορισμό την Τουρκία ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.