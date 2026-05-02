Συνολικά 91.703.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 107.160 δικαιούχους, από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.