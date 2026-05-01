Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα αύξηση δασμών για την ΕΕ στο 25% για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Σύμφωνα με την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου στο Truth Social, η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακοινώσεις του αυτές έρχονται, εν μέσω ενός νέου κύκλου εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες-κλειδιά, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ στο στόχαστρό του βρίσκεται και η Γερμανία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»