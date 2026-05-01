Νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας ρίχνουν φως στην επίθεση που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρευρισκόταν σε εκδήλωση με δημοσιογράφους.

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εισαγγελικές αρχές, ο ένοπλος φαίνεται να έρχεται από την είσοδο του ξενοδοχείου και μέσα σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα να διασχίζει σημείο ελέγχου ασφαλείας, κρατώντας όπλο με μακριά κάννη. Την ίδια στιγμή, πράκτορας ασφαλείας ανοίγει πυρ προς την κατεύθυνσή του, χωρίς να είναι σαφές αν ο δράστης πρόλαβε να πυροβολήσει.

Το υλικό δεν καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης, όταν ο ύποπτος έπεσε στο έδαφος και ακινητοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton το Σάββατο.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δηλώσει ενοχή ή μη.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το ίδιο βίντεο δείχνει τον κατηγορούμενο να «κατασκοπεύει» τον χώρο μία ημέρα πριν την εκδήλωση, έχοντας μάλιστα δηλώσει ως φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο. Εμφανίζεται να κινείται στους διαδρόμους και να επισκέπτεται το γυμναστήριο, καταγράφοντας πιθανώς τις συνθήκες ασφαλείας.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner. There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται να έφερε ημιαυτόματο πιστόλι, καραμπίνα και τρία μαχαίρια, ενώ κινήθηκε σε επίπεδο του ξενοδοχείου που βρισκόταν έναν όροφο πάνω από την αίθουσα όπου εξελισσόταν η εκδήλωση υψηλής ασφαλείας.

Το νέο βίντεο, που δημοσιεύθηκε από την εισαγγελέα της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο, παρουσιάζει υψηλότερη ανάλυση από το αρχικό υλικό που είχε κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό.

Σε αυτό διακρίνονται αρκετοί πράκτορες ασφαλείας συγκεντρωμένοι σε σημείο ελέγχου, όταν ένας άνδρας με μακρύ παλτό περνά και εξαφανίζεται σε μια πόρτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επιστρέφει χωρίς το παλτό – το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έκρυβε καραμπίνα – και τρέχει μέσα από τον ανιχνευτή μετάλλων κρατώντας το όπλο.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης αστυνομικό να πυροβολεί προς τον ύποπτο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι πράκτορας τραυματίστηκε από πυρά, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί ο φερόμενος δράστης.