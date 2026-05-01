5 το πρωί: Κόντρα στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Με ομπρέλες η εργατική Πρωτομαγιά – Βλέπει Final Four ο Ολυμπιακός
Ακινητοποιημένα μετρό, τρένα και πλοία λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς, με το σκηνικό του καιρού να θυμίζει βαρύ φθινόπωρο ανατρέποντας πλήρως τα σχέδια των εκδρομέων για την έξοδο
Πρωτομαγιά με κινητοποιήσεις και φθινοπωρινό σκηνικό
- 24ωρες απεργίες και κινητοποιήσεις: Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας ενόψει της Πρωτομαγιάς, ενώ εργαζόμενοι σε μέσα μεταφοράς και ναυτιλία προχωρούν σε 24ωρες απεργίες, τιμώντας την εργατική Πρωτομαγιά και διεκδικώντας μέτρα για υγεία, ασφάλεια και ενίσχυση των εργασιακών συνθηκών.
- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ: Η Πρωτομαγιά αναμένεται να φέρει σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις των εκδρομέων, καθώς μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ δεν θα λειτουργήσουν ή θα κινηθούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ και ο προαστιακός θα εκτελεί περιορισμένα δρομολόγια, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία και ανάγκη για εναλλακτικό σχεδιασμό ταξιδιών.
- Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού: Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες με πτώση έως και 10 βαθμούς αναμένονται σήμερα, με ισχυρούς βόρειους ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ακόμα, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες στη δυτική-νότια Πελοπόννησο και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.
Στενό «πρέσινγκ» του ΠαΣοΚ στην κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Στο στόχαστρο Λιβανός-Αραμπατζή: Πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ, με πρώτο υπογράφοντα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.
- Τι προβλέπει η διαδικασία; Η σχετική ψηφοφορία επί της πρότασης θα είναι μυστική και σε αυτή δεν θα μετέχουν εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτές. Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής (ή τη σύσταση τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου για τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας) λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, αλλιώς απορρίπτεται.
- Η πρώτη αντίδραση Λιβανού: Τη δική του απάντηση έδωσε μέσω ανακοίνωσης ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας πως οι αποδείξεις που θα παράσχει «θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠαΣοΚ».
Κόντρα στη Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
- Παραίτηση του Εισαγγελέα του ΑΠ ζητά ο ΔΣΑ: Την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα ζητά κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς εκτιμά ως θεσμική εκτροπή την πράξη του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού που δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.
- Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων: Ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, που προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει, όπως αναφέρεται, «χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής» χαρακτηρίζει με ανακοίνωση της η Ένωση Εισαγγελέων, το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
- Τι δεν διερευνήθηκε από τον Άρειο Πάγο; Νομικοί τονίζουν μεταξύ άλλων πως δεν κλήθηκαν σε κατάθεση υπουργοί, βουλευτές και κρατικοί αξιωματούχοι που είχαν παρακολουθηθεί ή είχε γίνει απόπειρα παρακολούθησης τους με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Δεν ζητήθηκαν, ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους για να γίνει γνωστό αν έγινε παγίδευση, ή αν υπήρξε μόνον απόπειρα, δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις των εμπλεκομένων εταιρειών με την ΕΥΠ και δεν εξετάστηκε μετά την καταδικαστική απόφαση και τις δημόσιες δηλώσεις του ο Τάλ Ντίλιαν που απείλησε με αποκαλύψεις, αν και στο δικαστήριο δεν προσήλθε ούτε καν να απολογηθεί.
Προφυλακιστέος ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
- Προφυλακιστέος ο 89χρονος: Με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών, με κυριότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
- Απολογία ενώπιον της ανακρίτριας: Νωρίτερα χθες, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τα περιστατικά, δίνοντας εξηγήσεις για την ένοπλη επίθεση σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τη βαρύτητα των πράξεών του, ο 89χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για τους τραυματισμούς και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του. Εκδήλωσε μάλιστα και την επιθυμία να αποζημιώσει κάθε έναν από τους πέντε τραυματίες και να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας.
- Το σχέδιο και το κίνητρο της επίθεσης: Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες, περιγράφοντας πώς μπήκε ανενόχλητος στα κτίρια, ενώ υποστήριξε ότι ενήργησε από αγανάκτηση για χρόνια προβλήματα με τη σύνταξή του και πως στόχος του ήταν να προκαλέσει «ντόρο» και όχι να αφαιρέσει ζωές. «Ήθελα να κάνω θόρυβο, ντόρο, να τους τρομάξω για να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες», φέρεται να δήλωσε μέσω του συνηγόρου του.
Euroleague: Ραντεβού με την ιστορία για Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό
- «Ερυθρόλευκη» καταιγίδα και ένα βήμα από το Final Four: Με έναν ισοπεδωτικό Σάσα Βεζένκοβ και επιμέρους σκορ 23-4 στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64. Παρά την προσωρινή αντίσταση των Μονεγάσκων, οι Πειραιώτες κυριάρχησαν απόλυτα, εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Τζέιμς και μετέτρεψαν το Game 2 σε παράσταση για έναν ρόλο. Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Μόντε Κάρλο, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να χρειάζεται ακόμα μία νίκη για την πρόκριση.
- «Πράσινο» break πρόκρισης με buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις: Με ένα απίθανο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην εκπνοή της παράτασης, ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Βαλένθια με 105-107 σε ένα ματς-θρίλερ. Ο αμερικανός φόργουορντ πέτυχε το δεύτερο συνεχόμενο «διπλό» για τους «πράσινους», οι οποίοι πλέον απέχουν μία μόλις νίκη από την επιστροφή τους στο Final Four.
- Προβάδισμα 2-0 για τους «αιώνιους»: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κυριαρχούν στις σειρές τους με 2-0 επί των Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα, αναζητώντας πλέον μία τελευταία νίκη στα επερχόμενα παιχνίδια του Μαΐου (Game 3) για να σφραγίσουν την πρόκριση. Επόμενοι αγώνες, Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:45 και Παναθηναϊκός – Βαλένθια, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 21:15.
