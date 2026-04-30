Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά από μια πολύωρη και φορτισμένη απολογητική διαδικασία, ο 89χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα πέντε ανθρώπους στον Κεραμεικό και την οδό Λουκάρεως. Με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο ηλικιωμένος κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οι αρχές εστίασαν στη σοβαρότητα των τριών κακουργημάτων (με κυριότερο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή) και των έξι πλημμελημάτων που τον βαραίνουν.

«Με κορόιδευαν επί χρόνια» – Το κίνητρο της εκδίκησης

Παρά τη βαρύτητα των πράξεών του, ο 89χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για τους τραυματισμούς και ζητώντας συγγνώμη από τα θύματά του. Εκδήλωσε μάλιστα την επιθυμία να αποζημιώσει κάθε έναν από τους πέντε τραυματίες και να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας. Ωστόσο, η απολογία του ήταν ένας χείμαρρος παραπόνων κατά του ελληνικού κράτους.

«Η απόγνωση και η αγανάκτηση όπλισαν το χέρι μου. Επί σειρά ετών με κορόιδευαν και δεν μου έδιναν τη σύνταξη που δικαιούμαι», φέρεται να κατέθεσε, συμπληρώνοντας πως η ταλαιπωρία αυτή «χαλύβδωσε τη θέλησή μου να εκδικηθώ όσους ευθύνονται».

Από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία στα αδιέξοδα της γραφειοκρατίας

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε αναλυτικά τη ζωή του, σημειώνοντας πως εργάστηκε σκληρά για 48 χρόνια στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν «λαβύρινθο» γραφειοκρατίας, προκειμένου να λάβει το μέρος της σύνταξης που του αναλογούσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξόδεψε περίπου 30.000 ευρώ σε δικαστικούς αγώνες, χωρίς ωστόσο να βρει το δίκιο του, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Το σχέδιο για να γίνει «ντόρος»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος δεν αρνήθηκε την προετοιμασία της επίθεσης, αλλά τον σκοπό της. Ισχυρίστηκε πως το όπλο δε βγήκε για να αφαιρέσει ζωές, αλλά για να προκαλέσει σοκ στο σύστημα.

Ο στόχος: «Ήθελα να κάνω θόρυβο, ντόρο, να τους τρομάξω για να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες», φέρεται να δήλωσε μέσω του συνηγόρου του.

Το μήνυμα: Στόχος του ήταν, όπως είπε, να αναγκάσει τις υπηρεσίες να λειτουργούν σωστά και να «σέβονται τον πολίτη», κατά την απονομή των συντάξεων.

Ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μεταφερθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Το χρονικό που συγκλόνισε την Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος, κινούμενος με ταξί, κατάφερε μέσα σε λίγη ώρα να αιματοκυλίσει δύο διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Αρχικά, πυροβόλησε υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο Αθηνών, όπου τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους. Παρά την ηλικία του, διέφυγε στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη τελικά σε ξενοδοχείο, τερματίζοντας μια καταδίωξη που ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η δικαιοσύνη, ωστόσο, έκρινε πως η όποια διοικητική αδικία δε νομιμοποιεί τη χρήση ένοπλης βίας, στέλνοντας τον ηλικιωμένο πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.