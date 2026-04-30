​Για την ποιότητα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών, που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις, η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

«Συστηματική διολίσθηση του κράτους δικαίου»

Με τίτλο «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – Αγώνας ενάντια στην εκτροπή», η συζήτηση εστίασε στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και τις επιπτώσεις του στη δημοκρατία, με τον Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, να ανοίγει τη βραδιά, κάνοντας λόγο για «συστηματική διολίσθηση του κράτους δικαίου επί διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πορεία ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, με την οργάνωση του επιτελικού κράτους, ενώ σημείωσε πως υφίσταται μια «συστημική απαξίωση του Συντάγματος». Σχολίασε μάλιστα καυστικά πως τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται με σχετικότητα, καθώς «κατασκοπεία είναι να φωτογραφίσεις ένα στρατόπεδο, όχι όμως η παρακολούθηση του μισού υπουργικού συμβουλίου», καταλήγοντας πως «είμαστε μάρτυρες μιας θεσμικής και συνταγματικής εκτροπής».

Η δράση της Intellexa και οι «σκιές» στον Άρειο Πάγο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτική αγωγή στη δίκη. Ο κ. Κεσσές ανέφερε πως ενώ κατάλαβε γρήγορα ότι η υπόθεση αφορά την κοινωνία και όχι μόνο τους εντολείς του, δεν περίμενε να δει «έναν μηχανισμό να απενεργοποιεί όλα τα θεσμικά αντίβαρα που προσπάθησαν να φέρουν όψεις της υπόθεσης στο φως». Σημείωσε πως μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που απέδειξε ότι η Intellexa λειτουργούσε στη χώρα μέχρι το 2026, η δικογραφία παρέμεινε στάσιμη στον Άρειο Πάγο για τρεις εβδομάδες, χωρίς καμία ανακριτική ενέργεια. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως ο κ. Τζαβέλλας «έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί», καθώς οι πράξεις του —μεταξύ των οποίων η έγκριση παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη και του Κωστή Χατζηδάκη— αποδεικνύουν ότι «δεν έκανε σωστά τη δουλειά του» και δεν προστάτευσε το κύρος της Δικαιοσύνης. Υπογράμμισε μάλιστα πως μέχρι σήμερα «δεν έχει βρεθεί ένας εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει ένα από τα θύματα, που είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά και να εξετάσει το κινητό τηλέφωνο των θυμάτων».

Κίνδυνος υποταγής της Δικαιοσύνης στην εκτελεστική εξουσία

​Η ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Ιφιγένεια Καμτσίδου, επεσήμανε πως η διαχείριση της υπόθεσης, τα τελευταία τρία χρόνια, «δίνει την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη υποτάσσεται στην εκτελεστική εξουσία». Προειδοποίησε πως όταν οι πολίτες νιώθουν ότι δεν υπάρχει θεσμική προστασία, «απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα, οδεύουν προς την αποχή και στρέφονται στις ψευδαισθήσεις της ακροδεξιάς». Η κ. Καμτσίδου σημείωσε πως τα δεδομένα της υπόθεσης «δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει παρακρατικός οργανισμός παρακολούθησης», ενώ χαρακτήρισε προκλητική την «παράλειψη του εισαγγελέα να δηλώσει τους λόγους που επέβαλαν την εξαίρεση του». Παράλληλα, υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που πολλοί δικαστές δεν τιμούν την ανεξαρτησία τους, είναι ο υπερβολικός αριθμός αντιπροέδρων στα ανώτατα δικαστήρια, γεγονός που τους οδηγεί στο να «προσδοκούν από την εκάστοτε κυβέρνηση σε μία θέση εξουσίας». Πρότεινε, επομένως, τη μείωση των αντιπροέδρων και την αλλαγή του μοντέλου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Η ανάγκη για «διαζύγιο» κυβέρνησης και δικαστικής ηγεσίας

​Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου τόνισε πως «η ηγεσία της Δικαιοσύνης πάσχει πάρα πολύ» και έκανε λόγο για «ευθυγράμμιση της δικαστικής εξουσίας με την εκτελεστική, ιδίως σε συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας», συμπληρώνοντας πως το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα για τις υποκλοπές, «το οφείλουμε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

Ο πρώην Υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης σημείωσε πως «η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία να κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Πολιτικές και θεσμικές παρουσίες στο «Τιτάνια»

​Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Νάσος Ηλιόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Σκουρλέτης και Νίκος Βούτσης. Καταγράφηκαν επίσης οι παρουσίες του Χρήστου Κακλαμάνη, τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠαΣοΚ, του Χρήστου Ράμμου, επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ και πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, καθώς και της Κατερίνας Παπανικολάου, πρώην μέλους της Αρχής.