Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται εκ νέου στη Βουλή, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η κατάθεση από το ΠαΣοΚ, πρότασης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική και θεσμική κινητικότητα.

Τα στοιχεία της δικογραφίας και το νομικό σκέλος

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας, προκύπτουν ενδείξεις για διερεύνηση ευθυνών σε βάρος των δύο πρώην κυβερνητικών στελεχών, με την αναφορά να αφορά το αδίκημα της «ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση», το οποίο φέρεται να τελέστηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα το 2021.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει αποστείλει υλικό που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρήζει κοινοβουλευτικής αξιολόγησης μέσα από τη διαδικασία της Προανακριτικής.

Η πολιτική στρατηγική του ΠαΣοΚ και η κοινοβουλευτική σύγκρουση

Το ΠαΣοΚ επιλέγει να μεταφέρει την υπόθεση στο πεδίο της Βουλής, καταθέτοντας αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σε επίπεδο πολιτικών προσώπων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται με ευρύτερα ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και διαφάνειας στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, την ώρα που η πολιτική ατζέντα παραμένει ήδη επιβαρυμένη από πολλαπλά μέτωπα, από τις υποκλοπές έως τις αντιπαραθέσεις για τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών.

Νέο πολιτικό μέτωπο στην κοινοβουλευτική σκηνή

Η κατάθεση της πρότασης αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο έντασης στο κοινοβούλιο, με την κυβέρνηση να καλείται να τοποθετηθεί τόσο επί της συγκεκριμένης υπόθεσης όσο και επί του συνολικού πλαισίου διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ προστίθεται σε μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα που ήδη δοκιμάζουν τις ισορροπίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με το κοινοβουλευτικό πεδίο να αποκτά εκ νέου κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.