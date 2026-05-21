Ο Κώστας Σκανδαλίδης παρουσίασε σήμερα τα νέα μέλη του δεύτερου κύματος διεύρυνσης του ΠαΣοΚ καλώντας σε εκλογική ετοιμότητα λέγοντας ότι δε μας περισσεύει κανείς.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ επεσήμανε ότι «η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι» και ότι «το κράτος-φέουδο ενός Πρωθυπουργού με μοναρχικές αντιλήψεις και πρακτικές αποκαλύπτεται και καταρρέει υπό το βάρος των πράξεων του»

« Η δημοκρατία τίθεται υπό περιορισμό καθώς οι θεσμικές εκτροπές διαχέονται η μία την άλλη» τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης λέγοντας ότι στην κυβέρνηση «προσπαθούν με ι κάθε μέσο και τρόπο να αποδομήσουν ηθικά και πολιτικά τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όταν αντιλήφθηκαν ότι ο συμψηφισμός των αλλεπάλληλων εκτροπών τους με τα πεπραγμένα του ΠαΣοΚ απέβει στην πράξη άκαρπος».

Διεύρυνση και ανοιχτές θύρες

Σε ότι αφορά τη διεύρυνση τόνισε πως «το χρέος μας απέναντι στην ιστορία και τη διαδρομή μας, επιβάλλει να έχουμε ανοιχτές θύρες για κάθε στέλεχος, για κάθε πολίτη. Σε κάθε προοδευτική και εκσυγχρονιστική δύναμη που αντιλαμβάνεται τις κρίσιμες ανάγκες μιας αδιέξοδης συγκυρίας για τον τόπο και την ίδια την πολιτική. Μόνο έτσι μπορεί να συγκροτηθεί το πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα της Νέας Αλλαγής»

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης είναι:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης

Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή