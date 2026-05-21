Υπάρχει μια φράση που ακούγεται συχνά τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση: «Πρέπει να είμαστε μέσα σε όλα.» Να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, να εξοικειώσουμε τα παιδιά με νέες πλατφόρμες, να μη χάσουμε το τρένο της καινοτομίας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, τα συστήματα AI εξελίσσονται καθημερινά και τα παιδιά μας θα κληθούν να εργαστούν σε επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν καν ακόμη.

Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, η εκπαίδευση καλείται να παραμείνει κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική αναβάθμιση. Καλείται να παραμείνει ανθρώπινη.

Η τεχνολογία μπορεί να αυτοματοποιεί διαδικασίες, να αναλύει δεδομένα, να προσφέρει εργαλεία. Αλλά δεν μπορεί να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει ηθικά, να αγγίξει την ψυχή.

Και εδώ είναι που η Λεόντειος Σχολή κάνει τη διαφορά. Επιλέγει να μη σταθεί ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία σαν να πρόκειται για αντίπαλες πλευρές, αλλά να χτίσει μια γέφυρα. Με πίστη ότι το σχολείο του αύριο χρειάζεται και τις δύο πλευρές για να είναι πραγματικά ουσιαστικό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καρδιά της μάθησης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια μακρινή και εξειδικευμένη έννοια, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης επιλέγει να εισάγει τους μαθητές της στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο μεθοδικό, υπεύθυνο και παιδαγωγικά στοχευμένο.

Μέσα από δύο σημαντικές συνεργασίες, με την Ερευνητική Μονάδα “Αρχιμήδης” του ΕΚ «ΑΘΗΝΑ» και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η Σχολή φέρνει την καινοτομία στο ύψος του μαθητή. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Μηχανική Μάθηση, την ανάλυση δεδομένων, τα νευρωνικά δίκτυα, την τεχνητή όραση και τις εφαρμογές φυσικής γλώσσας, πάντα με επιστημονική καθοδήγηση και παιδαγωγική στόχευση.

Η κορύφωση αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας αποτυπώθηκε στα δύο συνέδρια #LeonteiosAI, που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2025, στο Μουσείο Ακρόπολης και τον Απρίλιο του 2026, στην Εθνική Πινακοθήκη. Εκεί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και μαθητές συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες και να οραματιστούν το σχολείο του αύριο. Οι μαθητές δεν ήταν απλοί παρατηρητές. Ήταν οι ίδιοι δημιουργοί: με παρουσιάσεις και καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποίησαν την ΤΝ για να προτείνουν λύσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Επίσης, έλαβαν μέρος σε ένα μαθητικό Debate, αναδεικνύοντας την ικανότητα της νέας γενιάς να τοποθετείται με κριτική σκέψη, επιχειρήματα και δημιουργικότητα

Ολιστική εκπαίδευση για το μέλλον

Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που θα τους ζητήσει πολλά: ευελιξία, κριτική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας, δύναμη απέναντι στην αποτυχία, περιέργεια που δεν εξαντλείται στην πρώτη δυσκολία. Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία είναι άμεσα προσβάσιμη, το μέλλον απαιτεί κατανόηση και κρίση.

Η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης επιμένει να βλέπει την εκπαίδευση ως ολιστική πορεία ζωής, όχι ως συσσώρευση γνώσεων, αλλά ως καλλιέργεια νου, χαρακτήρα και συναισθήματος. Το σχολείο του μέλλοντος, όπως το οραματίζεται και το οικοδομεί καθημερινά, δεν είναι απλώς ένας χώρος με ρομποτικά κιτ και οθόνες αφής. Είναι ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά τολμούν να ρωτήσουν, να κάνουν λάθος, να δημιουργήσουν και να ξαναδοκιμάσουν.

Γιατί στο τέλος, το πιο σύγχρονο πράγμα που μπορεί να διδάξει ένα σχολείο, είναι η βαθιά πίστη στον άνθρωπο.