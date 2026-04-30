Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα (30/4) ο 89χρονος, που άνοιξε πυρ την Τρίτη στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο κτίριο του Πρωτοδικείου στη Λουκάρεως τραυματίζοντας πέντε υπαλλήλους.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν μπορεί να μπει στη φυλακή «εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του», και θα κρατείται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Ο 89χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι το σχέδιο δράσης του είχε «ωριμάσει» ήδη από τα Χριστούγεννα, με τον ίδιο να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει, έχοντας ως απώτερο στόχο ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη, αποφάσισα να πάω σήμερα» είπε χαρακτηριστικά.

Το κενό ασφαλείας και ο «ντόρος» στον ΕΦΚΑ

Ο 89χρονος περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πόσο εύκολα παρέκαμψε τα μέτρα ασφαλείας. Αφού μετέβη στον ΕΦΚΑ με ταξί, πέρασε την είσοδο χωρίς κανέναν έλεγχο, καθώς -όπως ισχυρίζεται- ο φύλακας εκείνη την ώρα μιλούσε με άλλους.

Ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε δύο φορές προς τους υπαλλήλους, διευκρινίζοντας πως «δεν ήθελα να τους σκοτώσω, αλλά να κάνω ντόρο». Είχε προηγηθεί επεισόδιο με τη διευθύντρια, την οποία είχε απειλήσει γραπτώς και προφορικά επειδή ένιωθε ότι τον αγνοούσαν.

»Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα κι έλεγα ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο» πρόσθεσε.

Δεύτερο χτύπημα στο Εφετείο και φυγή στην Πάτρα

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα.

Στη συνέχεια, πλήρωσε 300 ευρώ σε έναν ταξιτζή για να τον μεταφέρει στην Πάτρα, με στόχο να διαφύγει στην Ανκόνα της Ιταλίας και από εκεί στο Στρασβούργο, για να «ντουφεκίσει» και τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θεωρώντας πως και εκείνοι τον κορόιδευαν.

»Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά. Όταν έφευγα, ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι. Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στο δρόμο, ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Αγκόνα. Προσπάθησα να κάνω ανάληψη από ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο.

»Ήθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να ντουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί. Πήγα σε ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στον καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια, αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Αποφάσισα να πάω στα Κ.Τ.Ε.Λ. και να πάω στο χωριό μου».

Το αυτοσχέδιο οπλοστάσιο και η σύλληψη

Η διαδρομή του έληξε έξω από ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Πάνω του έφερε ένα περίστροφο και δέκα σφαίρες. Όπως αποκάλυψε, είχε αγοράσει τα όπλα από το χωριό του πριν από χρόνια, ενώ ο ίδιος -λόγω των γνώσεών του ως μηχανικός- είχε τροποποιήσει την καραμπίνα, κόβοντας το κοντάκι και την κάννη για να την κάνει πιο «εύχρηστη».

»Την αγόρασα πριν από περίπου 4 χρόνια, 1.500€, από κάτι γύφτους στο χωριό μου. Εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο. Το περίστροφο το αγόρασα 2.000€ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό μου. Αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε» είπε.

Οι κατηγορίες

Ποινική δίωξη για βαρύτατα κακουργήματα αλλά και πλημμεληματικές πράξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 89χρονου.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη αφορά τα αδικήματα: