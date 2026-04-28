Ο βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος Γ΄, έφτασε στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που αποσκοπεί να υπογραμμίσει τη σημασία της ενότητας των δύο μακροχρόνιων συμμάχων, παρά τις βαθιές διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έγιναν δεκτοί από τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ για μια πρωινή επίσκεψη στην προεδρική κατοικία, ενώ στην συνέχεια της επίσκεψης ο βασιλιάς έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει μια σπάνια ομιλία στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 3 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (22:00 ώρα Ελλάδας).

Στόχος να τονιστεί η «ειδική σχέση» Βρετανίας και ΗΠΑ

Το βασιλικό ζεύγος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιασμένη να υπογραμμίσει τους δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ της Βρετανίας και της πρώην αποικίας της στα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία, μια σχέση που τις τελευταίες δεκαετίες είναι γνωστή ως «ειδική σχέση».

Στην ομιλία του προς τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ο Κάρολος θα αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αλλά θα τονίσει τις κοινές αξίες των χωρών τους, όπως το καθήκον προώθησης της ειρήνης, της συμπόνιας και της δημοκρατίας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Πηγή από το παλάτι δήλωσε ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες στις σχέσεις των δύο χωρών, ο βασιλιάς θα πει πως:«Ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας βρίσκουν πάντα τρόπους να τα βρίσκουν».

Τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα

Η επίσκεψη, η οποία είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων σχετικά με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Βρετανία επειδή αρνήθηκε να στηρίξει την επίθεση.

Παράλληλα, μήνυμα εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Πενταγώνου άφηνε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επανεξετάσει τη στήριξή της στη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φόκλαντ.

Η ομιλία του βασιλιά θα είναι η δεύτερη που εκφωνεί Βρετανός μονάρχης στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μητέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, είχε μιλήσει και στα δύο σώματα το 1991 και θα είναι το κεντρικό γεγονός της επίσκεψης.

Την ομιλία θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο, το οποίο και θα είναι το πρώτο στον Λευκό Οίκο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα για να δημιουργήσει χώρο για αίθουσα χορού. Για δεκαετίες η Ανατολική Πτέρυγα αποτελούσε την επίσημη είσοδο για τους καλεσμένους των κρατικών δείπνων και άλλων εκδηλώσεων, όμως τώρα είναι εργοτάξιο και έτσι οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή για να μπουν στο κτίριο.

Τι θα πει ο Κάρολος στο Κογκρέσο

Η ομιλία στο Κογκρέσο αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Θα επικεντρωθεί στους βαθιούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και στο πώς η συμμαχία τους μπορεί να ωφελήσει την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία, αλλά θα εκφράσει και μια προσεκτική προειδοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να ενεργούν μόνες τους, ενώ θα γίνει αναφορά στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ και η κυβέρνηση του έχουν επανειλημμένα επικρίνει πολλά άλλα μέλη της Συμμαχίας επειδή δεν εισέφεραν στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ έχουν πιέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους για τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας.

Ο Κάρολος θα αναφερθεί επίσης στο πόσο υπερήφανος νιώθει για τη θητεία του στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά και στους στενούς αμυντικούς, πληροφοριακούς και στρατηγικούς δεσμούς ασφάλειας, που βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στην κριτική του για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Βρετανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει τη διατλαντική σχέση απευθυνόμενη και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι ένθερμος θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και συχνά αποκαλεί τον Κάρολο «μεγάλο άνθρωπο».

Ο Κάρολος θα αναφερθεί επίσης στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Τι άλλο περιλαμάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης

Την Τετάρτη το βασιλικό ζεύγος θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να τιμήσει τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενώ το ταξίδι θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στη Βιρτζίνια με τον βασιλιά να συναντά ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην προστασία της φύσης, αντανακλώντας τη μακροχρόνια περιβαλλοντική του δράση.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στις Βερμούδες.