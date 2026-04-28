«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα», δήλωσε από το ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στον απόηχο της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η φράση του προέδρου του ΠαΣοΚ ανοίγει έναν νέο κοινοβουλευτικό κύκλο και τίθεται το ερώτημα αν η αίθουσα 223 της Βουλής θα φιλοξενήσει άλλη μια εξεταστική επιτροπή. Θα δεχθεί η πλειοψηφία; Τι άλλαξε στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος και ποια είναι τα κοινοβουλευτικά «όπλα» του Νίκου Ανδρουλάκη;

Η αναθεώρηση του Συντάγματος και τα δικαιώματα της μειοψηφίας

Το άρθρο 68 του Συντάγματος στην παράγραφο δύο αναφέρει ότι οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται με απόφαση της Βουλής, μετά από πρόταση τουλάχιστον του 1/5 (δηλαδή 60 βουλευτές) του συνόλου των βουλευτών. Απαιτείται πλειοψηφία των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των βουλευτών (120 βουλευτές), διευκολύνοντας την αντιπολίτευση να ασκήσει έλεγχο. Όμως, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία (151 βουλευτές).

Η αναθεώρηση του 2019, όμως, ενίσχυσε το δικαίωμα της μειοψηφίας για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, επαναφέροντας ρυθμίσεις που θυμίζουν τα Συντάγματα 1925-1927. Συγκεκριμένα, για τη σύσταση τέτοιας επιτροπής αρκεί πρόταση 10 τουλάχιστον βουλευτών και υπερψήφισή της από 120 βουλευτές, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας. Σε αυτή την περίπτωση, αν η πρόταση λάβει συνολικά 120 θετικές ψήφους (ανεξαρτήτως των αρνητικών) εγκρίνεται από το Σώμα.

«Ναι» από ΣΥΡΙΖΑ

Ήδη, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει διαθέσιμος ενώ υπάρχουν και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, υπήρξε επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα και ο Σωκράτης Φάμελλος τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσθέτουν ότι θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι θετικός

Η απάντηση του Μαξίμου

Οι δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσαν την αντίδραση του Μαξίμου. Δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, σημειώθηκε ότι «επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας».

«Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η «υπόγα» της κυβέρνησης στα social media

Η απάντηση του ΠαΣοΚ δεν άργησε να έρθει. «Είναι τουλάχιστον προκλητικό ο κ. Μαρινάκης, που εκπροσωπεί μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη «υπόγα» στα social media η οποία ασχολείται εργολαβικά με τη δολοφονία χαρακτήρων και τη διασπορά της τοξικότητας και του διχασμού, να κάνει μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς», σημειώνει το ΠαΣοΚ.

Το «σκοτεινό παρακράτος» του Μαξίμου

«Ο Πρωθυπουργός της δικής σας κυβέρνησης εκβιάζεται σε δημόσια θέα από Ισραηλινό απόστρατο και άρχισε ήδη να «διαπραγματεύεται» μαζί του για να τον εξευμενίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε με την αυλή του στο Μέγαρο Μαξίμου ένα σκοτεινό παρακράτος που έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την εθνική ασφάλεια», προσθέτουν από τη Χ. Τρικούπη.