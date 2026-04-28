Μόλις τελείωσε η έκτακτη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΠαΣοΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθισε για λίγη ώρα με τους δημοσιογράφους και σε πηγαδάκι που είχε μαζί τους έκανε λόγο για «ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας». Παράλληλα, τόνισε πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ακολουθώντας πάντα την θεσμική οδό.

Ο στόχος πίσω από την πρόταση του ΠαΣοΚ για εξεταστική

Η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, είναι ένα από τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του το ΠαΣοΚ και θα την καταθέσει όταν ετοιμαστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό θα γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι να κληθεί και να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή ο Ταλ Ντίλιαν, κλήση, που δεν πραγματοποίησε ο Άρειος Πάγος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, αναμένονται κι άλλες πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Άλλωστε, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ «αυτή η υπόθεση αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες».

Η κοινοβουλευτική φαρέτρα του ΠαΣοΚ

Ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά όπλα που έχει στη διάθεση της η Χαριλάου Τρικούπη είναι και η πρόταση δυσπιστίας. Αυτό όμως είναι κάτι που αν γίνει, θα είναι σε δεύτερο χρόνο και εφόσον προκληθεί κάποιο γεγονός. Ο λόγος που δεν προκρίνεται στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο, είναι πως η πρόταση δυσπιστίας γίνεται μία φορά στους έξι μήνες και για να γίνει πρέπει να είναι οι συνθήκες κατάλληλες. Μία συνθήκη όμως που ενδεχομένως πυροδοτήσει αυτή την εξέλιξη είναι «η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γλιτώσει την φυλακή ο Ταλ Ντίλιαν» όπως σημειώνει στο Βήμα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠαΣοΚ.

Αίσθηση συγκάλυψης και συναλλαγής

Στη Χαριλάου Τρικούπη κυριαρχεί αυτή η αίσθηση της συγκάλυψης ή της συναλλαγής της κυβέρνησης με τον Τάλ Ντίλιαν, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του δεύτερου. Είναι χαρακτηριστικό πως και ο πρόεδρος του κόμματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τόνισε πως «κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό». Ενώ αναρωτήθηκε «ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή;».

«Εχουμε εκτροπή»

Η συζήτηση για την ποιότητα της Δημοκρατίας, αλλά και την κριτική στις αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης φαίνεται πως θα μονοπωλήσει την πορεία προς τις κάλπες. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε πως «έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών». Ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει πως «η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το παρόν και μέλλον της χώρας».

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως το σκάνδαλο των υποκλοπών ανέδειξε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κράτους, των θεσμών και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Πιστεύουν επίσης πως έφερε στο φως την ανάγκη για ισχυρότερους μηχανισμούς ελέγχου, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είναι στοιχεία που θα απασχολήσουν και τον προεκλογικό διάλογο που ήδη έχει ξεκινήσει.

Το Κράτος Δικαίου

Από τη στάση των στελεχών του ΠαΣοΚ συμπεραίνεται επίσης πως οι τόνοι για θέματα όπως το κράτος Δικαίου, που θεωρούνται ταυτοτικά της παράταξης, θα κρατηθούν ψηλά όλο το επόμενο διάστημα. Ο Χρήστος Κακλαμάνης σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου, που αρχειοθέτησε για δεύτερη φορά την υπόθεση των υποκλοπών, τόνισε πως «το επίδικο στις επόμενες εκλογές θα είναι και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Ο Μητσοτάκης στο κάδρο

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Όλγα Μαρκογιάννακη που σε βραδινή της εμφάνιση σε τηλεοπτικό πάνελ υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή είναι «ευθύ πλήγμα για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία». Ενώ ο Γιώργος Νικητιάδης εμφανώς πιο αιχμηρός δήλωσε πως «σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι ο κύριος Μητσοτάκης» υπογραμμίζοντας πως ο πρωθυπουργός ελέγχει την δικαιοσύνη.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν ανάγλυφα τη διάθεση των βουλευτών και των στελεχών του ΠαΣοΚ να συγκρουστούν με την κυβέρνηση και βάλουν στο κάδρο των ευθυνών τον Κυριακο Μητσοτάκη.