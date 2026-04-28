Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, βρέθηκε καλεσμένος στο ΕΡΤnews και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το ΠαΣοΚ θα υποβάλλει αίτημα για εξεταστική επιτροπή και τόνισε: «Αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν. Θα καλέσουμε και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης και να καλέσουμε και τον Χασάπη, ο οποίος φαίνεται ότι έχασε μια κάρτα αλλά την βρήκε κάποιος και μάλιστα βρήκε και το pin αυτής σωστά τρεις φορές. Καλούμε λοιπόν την αντιπολίτευση να έρθει και να υπερψηφίσει την πρότασή μας».

«Για εμάς είναι θέμα δημοκρατίας το απαντήσουμε στον αυταρχισμό και την ορμπανοποίηση» διαβεβαίωσε και αναφέρθηκε στην επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν λόγο για ζητήματα που προκύπτουν από το επιτελικό κράτος τα οποία δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.

«Άρα, όταν έρχονται πια και ομολογούν οι ίδιοι βουλευτές ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι ο επιτελικός αυταρχισμός του κ. Μητσοτάκη που πρέπει να τερματιστεί τότε κάτι συμβαίνει και πρέπει να έρθει η αλλαγή», συμπέρανε.

Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε «σύσσωμο και τον νομικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους να έρθουν με ψηφίσματα. Είναι θέμα δημοκρατίας και πρέπει η κοινωνία να αντιδράσει διαφορετικά γιατί θα εθιστούμε στον αυταρχισμό. Πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτή η προσπάθεια χειραγώγηση της δικαιοσύνης που κάνει η κοινωνία».

«Και βέβαια μετά θα δούμε και όλα τα δικαστικά μέσα», τόνισε και πρόσθεσε «ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε και είπε ότι αφού προσπαθούν την υπόθεση να την βάλουν στο αρχείο και να βάλουν στο αρχείο την αλήθεια, πρέπει πια τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν να έχουν πια τα ίδια την ευθύνη για να μην μείνει η αλήθεια στο σκοτάδι. Τα πολιτικά πρόσωπα αλλά όλοι όσοι υπήρξαν θύματα οφείλουν να υποβάλλουν μήνυση για να ξανανοίξει η υπόθεση. Εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα. Θα μείνουμε στις επάλξεις για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για το ποιος είναι εκείνος που ήθελε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα της χώρας – αν είναι το Μαξίμου ή αν είναι μια ξένη δύναμη».

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε ότι «εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Εμείς καλούμε τον δημοκρατικό κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας, με την δύναμη η οποία καθημερινά δίνει τη μάχη και ασκεί αντιπολίτευση δομική, πολυθεματική, με προτάσεις και που έχει επιτύχει τις μεγάλες νίκες στο Κοινοβούλιο και έχει οδηγήσει σε παρατήσεις Υπουργούς, αλλά και αυτήν την αντιπολίτευση που έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα για να κυβερνάται η χώρα με σταθερότητα, με ομαλότητα και όχι με τα λάθη του παρελθόντος. Η λύση δεν είναι το παρελθόν, η λύση είναι το μέλλον».