Το παζλ της οργανωτικής αναδιάταξης του ΠαΣοΚ συμπληρώνεται, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνει τον γραμματέα του κόμματος, την σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΕΔΕΚΑΠ, στο πλαίσιο της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Για την θέση του Γραμματέα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επέλεξε τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Πρόκειται για μια επιλογή με έντονο συμβολισμό αλλά και πολιτικό μήνυμα, καθώς αντανακλά την πρόθεση του ΠαΣοΚ να δώσει προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική, την ισότητα και την ουσιαστική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη ο νέος γραμματέας συνδυάζει οργανωτική εμπειρία και κοινωνική ευαισθησία, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την επόμενη περίοδο.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του κ. Βαρδακαστάνη:

O Ιωάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum –EDF), που εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία στην Ευρώπη. Από το 2010 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ. Από το 2023 είναι Πρόεδρος του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» (ECO), ένα από τα 6 εξειδικευμένα τμήματα της EOKE.

Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ). Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του 2019 & του 2024.

Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Την ίδια στιγμή, ανακοινώνεται και η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο του κόμματος. Στη λίστα που προτείνει ο πρόεδρος περιλαμβάνονται στελέχη από διαφορετικές «γενιές» και τάσεις της παράταξης, επιδιώκοντας έναν συνδυασμό εμπειρίας και ανανέωσης.

Τα μέλη είναι οι: Μιχάλης Αεράκης, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Θανάσης Γλαβίνας, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Φίλιππος Σαχινίδης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Τζελέπης, Κώστας Τσουκαλάς, Έφη Χαλάτση, Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:

Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η νέα σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως επισημαίνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, αποτυπώνει την προσπάθεια για ενότητα, διεύρυνση και ενίσχυση της πολιτικής αποτελεσματικότητας του κόμματος, ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Με τις αποφάσεις αυτές, η ηγεσία του ΠαΣοΚεπιχειρεί να περάσει από τη φάση της εσωκομματικής ανασυγκρότησης σε εκείνη της πολιτικής αντεπίθεσης.