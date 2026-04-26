Σήμερα το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στο βήμα και θα μιλήσει, για πρώτη φορά, μπροστά στα μέλη της ανανεωμένης Κεντρικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ. Η συνεδρίαση αυτή συμπίπτει χρονικά με τον «ούριο άνεμο» των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που σπρώχνει έστω και λίγο το κόμμα.

Όπως αποτύπωσε η GPO, η βελόνα του ΠαΣοΚ ξεκόλλησε και ανέβηκε στην πρόθεση ψήφου κατά 1,4%, ενώ αντίστοιχα έπεσε αυτή της Νέας Δημοκρατίας κατά 2,3%.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα καλό κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να το ενισχύσει. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή του ομιλία αναμένεται ενωτική, χρησιμοποιώντας ωστόσο υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα επισημάνει πως «το σύστημα Μητσοτάκη φοβάται το ΠαΣοΚ» και πως όποτε κι αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει πλέον έναν ισχυρό αντίπαλο «που θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς, στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επιπρόσθετα, αναμένεται να σταθεί στη νίκη του ΠαΣοΚ, που ουσιαστικά «θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων και τα ολιγοπώλια». Η νίκη αυτή, αναμένεται να τονίσει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος, «θα είναι μια περήφανη νίκη του λαού, για μια Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και δίκαιη, με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά».

Από τα πυρά του κ. Ανδρουλάκη δεν θα λείψει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, «ο οποίος δεν μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς έχει ηττηθεί τρεις φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις τελευταίες εθνικές εκλογές υπέστη τη μεγαλύτερη στρατηγική ήττα στη Μεταπολίτευση για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Το παζλ της οργανωτικής αναδιάταξης

Παράλληλα με τις τρεις σημερινές εισηγήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να συμπληρωθεί το παζλ της οργανωτικής αναδιάταξης της Χαριλάου Τρικούπη και το ΠαΣοΚ να μπει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας. Για αυτό και το όνομα του επόμενου γραμματέα, που θα ακουστεί στο τέλος της ομιλίας του προέδρου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και των μελών του επόμενου Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και της Επιτροπής Δεοντολογίας και Καταστατικού (ΕΔΕΚΑΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε χθες στα πρόσωπα που θα ανακοινώσει, καθώς οι τελευταίες συσκέψεις και οι τηλεφωνικές επαφές με τους στενούς του συνεργάτες έγιναν μετά το φόρουμ των Δελφών, ενώ οι αποφάσεις ανακοινώθηκαν στους ενδιαφερόμενους το Σάββατο.

Ο Γραμματέας

Για τη θέση του γραμματέα ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά ονόματα μέσα στην εβδομάδα, ενώ η διαδικασία κορυφώθηκε χθες, με το τηλέφωνο του Κώστα Τσουκαλά να χτυπά διαρκώς από δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν μήπως είναι εκείνος το νούμερο δύο του κόμματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου είναι ένα από τα ονόματα που έχουν προβάδισμα, όπως και ο επικεφαλής της παράταξης των Μηχανικών στο ΤΕΕ Νίκος Μήλης, ο οποίος τον χειμώνα σήκωσε το βάρος στο λεκανοπέδιο με τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις που έκανε για το κυκλοφοριακό και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Επίσης, κανείς δεν αποκλείει τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη, που ήταν και γραμματέας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, τον βουλευτή επικρατείας Δημήτρη Μάντζο, το όνομα του οποίου ακούστηκε και για τη θέση του εκπρόσωπου Τύπου εφόσον υπάρξει μετακίνηση του Κώστα Τσουκαλά, ενώ υπήρξαν και εισηγήσεις για τον Κώστα Σκανδαλίδη, επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης. Ωστόσο, το όνομα του επόμενου γραμματέα παραμένει επτασφράγιστο μυστικό και θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, χωρίς να αποκλείει κανείς το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού, ίσως με κάποιο πρόσωπο έκπληξη.

Το Πολιτικό Συμβούλιο

Στο Πολιτικό Συμβούλιο τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Αρχικά από τα 23 μέλη οι πέντε θα είναι βουλευτές. Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Χρηστίδης θεωρούνται οι επικρατέστεροι, ενώ για την πέμπτη θέση ακούγονται τα ονόματα της Μιλένας Αποστολάκη, του Δημήτρη Μάντζου και του Μανώλη Χνάρη.

Επίσης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Σκανδαλίδης θεωρείται σίγουρο πως θα μετέχουν στο όργανο, όπως και κάποιο πρόσωπο από τους συνεργαζόμενους πολιτικούς χώρους ή την διεύρυνση.

Η προεδρική ομάδα αναμένεται να έχει 13 άτομα στο όργανο, με τους Κώστα Τσουκαλά, Νίκο Μήλη, Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Λευτέρη Καρχιμάκη, Ανδρέα Σπυρόπουλο και Θανάση Γλαβίνα να έχουν προβάδισμα, ενώ ερωτηματικό παραμένει για τις θέσεις που μένουν, με τους Γιάννη Ράπτη και Κώστα Παπαδημητρίου να διεκδικούν την είσοδό τους στο όργανο. Από τις γυναίκες, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μαρία Δαφέρμου, η Κατερίνα Σολωμού και η Μάρα Κουκουδάκη συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες συμμετοχής. Την ίδια ώρα, η προεδρική πτέρυγα θα έχει 10 από τα 15 μέλη της ΕΔΕΚΑΠ.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που θεωρείται πλέον επίσημα ο δεύτερος εσωκομματικός πόλος στο ΠαΣοΚ μετά την καταγραφή που έκανε στην Κεντρική Επιτροπή, αναμένεται να έχει στο επόμενο Πολιτικό Συμβούλιο εκπροσώπηση ανάλογη της δυναμικής του. Έτσι, εκτός από τον ίδιο, σίγουρη θεωρείται η παρουσία της Τόνιας Αντωνίου, του Φίλιππου Σαχινλίδη και του Μιχάλη Τζελέπη. Επίσης, τρία άτομα που θα μετέχουν στην ΕΔΕΚΑΠ θα είναι από την επιρροή του βουλευτή Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, στο κορυφαίο όργανο του ΠαΣοΚ θα μετέχει και η Έφη Χαλάτση, υποστηριζόμενη από τον Παύλο Γερουλάνο.​​​​​​​​​​​​​​​​