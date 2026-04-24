Στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη το μόνο που ακούγεται είναι η ονοματολογία για τον επόμενο γραμματέα. Οι φήμες φουντώνουν διαρκώς γιατί βγαίνουν και δημοσιεύματα κάθε μέρα με ονόματα για αυτή τη θέση, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Κάποιοι εμφάνισαν τον Κώστα Τσουκαλά ως τον επόμενο Νο2 του κόμματος, άλλοι έγραψαν για τον Θανάση Γλαβίνα, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, Νίκο Μήλη, τον Δημήτρη Μάντζο ή τον Ηρακλή Δρούλια, ενώ υπήρξε κάποιος με ρώτησε αν ξέρω κάτι για τον Χρήστο Κακλαμάνη.

Σας λέω λοιπόν, λέει ο Βηματοδότης πως μέχρι χθες το μεσημέρι τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Βλέπετε το πρόγραμμα του προέδρου του ΠαΣοΚ ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε καμία σύσκεψη ούτε έγινε κάποιο τηλέφωνο στους παραπάνω για να τους μεταφερθεί η επιθυμία του προέδρου.

Όπως μου είπαν η απόφαση θα παρθεί μετά τη σημερινή του συνέντευξη στο φόρουμ των Δελφών. Οπότε ότι κι αν διαβάσατε δεν ισχύει, τζόγος ήταν στηριζόμενος στην σταυροδοσία της Κεντρικής Επιτροπής.