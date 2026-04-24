Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον εκδότη του «Βήματος», Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέλυσε το όραμά του για την «ανθεκτική Ελλάδα», εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την υπονόμευση των θεσμών.

Το «μανιφέστο» της πολιτικής αλλαγής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών την ανατροπή μιας «αμετανόητης» πολιτικής πρακτικής. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να συμψηφίσει τις σημερινές αποτυχίες με τα λάθη της προ μνημονίων εποχής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη ανακύκλωση των παθογενειών που την οδήγησαν στην κρίση.

«Η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς εναλλαγή προσώπων, αλλά ριζική αλλαγή κουλτούρας. Δεν οικοδομείται η σύγχρονη Ελλάδα με φτηνούς συμψηφισμούς εις βάρος του μέλλοντος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τις τράπεζες και κοινωνικός αποκλεισμός

Εξειδικεύοντας την κριτική του, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έφερε ως παράδειγμα το τραπεζικό σύστημα. Περιέγραψε μια εικόνα προκλητικής κερδοφορίας των ιδρυμάτων –που στηρίχθηκαν με δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό– την ώρα που η μεσαία τάξη παραμένει αποκλεισμένη από τον δανεισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπερκέρδη: 4,6 δισ. ευρώ κέρδη και 2,8 δισ. μερίσματα.

Υπερχρεώσεις: Επιτόκια χορηγήσεων από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Αποκλεισμός: Η μεσαία τάξη αδυνατεί να βρει ρευστότητα, παρά τα εργαλεία που υπάρχουν.

Θεσμικά αντίβαρα και Δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης στο ζήτημα της Δημοκρατίας και της διάκρισης των εξουσίων. Διαχώρισε τη θέση του ΠαΣοΚ από τα «συστήματα Τσίπρα-Καμμένου και Μητσοτάκη», κατηγορώντας τα για επιθέσεις και εκφοβισμό προς τη Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

«Εμείς φτιάξαμε τα θεσμικά αντίβαρα πριν από 20 χρόνια για μια δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου. Οι άλλοι όχι μόνο δεν τα δημιούργησαν, αλλά τα πολέμησαν», σημείωσε, υπενθυμίζοντας το «DNA» της δημοκρατικής παράταξης.

Το δίλημμα της κάλπης: «Γιατί ΠαΣοΚ;»

Αναφερόμενος στη συλλογική απογοήτευση και την απαξίωση της πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναγνώρισε ότι ο κόσμος αναζητά μια αξιόπιστη λύση μετά τις διαδοχικές απογοητεύσεις από τον «ακραίο λαϊκισμό» και τη σημερινή διακυβέρνηση. Παρουσίασε το ΠαΣοΚ ως την επιλογή που συνδυάζει:

Συγκεκριμένο πρόγραμμα με ρεαλιστικές προτάσεις (π.χ. για τη στεγαστική κρίση και τα ενοίκια).

Νέο πολιτικό προσωπικό χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.

Θεσμική στάση που εγγυάται τη σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε το δραματικό κόστος της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον «δευτεραθλήτρια» στις αυξήσεις ενοικίων στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά την πολιτική αλλαγή επιτακτική ανάγκη επιβίωσης για τη νέα γενιά.