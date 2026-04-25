Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αραγτσί έφτασε την Παρασκευή στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για να συζητήσει προτάσεις σχετικά με την επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ προσφέροντας κάποια ελπίδα για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχει φέρει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση με στόχο να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη το περιεχόμενό της.

Όταν ρωτήθηκε με ποιον διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά μιλάμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στην εξουσία.»

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν με Αμερικανούς εκπροσώπους, παρότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ. Οι ανησυχίες του Ιράν θα μεταφερθούν στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μετά από αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών και τον αποκλεισμό από το Ιράν των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, οι δύο χώρες βρίσκονται σε αδιέξοδο με υψηλό κόστος, καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν έχουν παγώσει και οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει σε υψηλά πολλών ετών.

Ετοιμος για το Πακιστάν ο Βανς

Μιλώντας πριν από τη δήλωση του ιρανικού ΥΠΕΞ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα αναχωρήσουν το Σάββατο το πρωί για το Πακιστάν για συνομιλίες με τον Αραγτσί.

Η Λίβιτ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες και ελπίζουν σε περισσότερη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα ηγήθηκε ενός πρώτου, ανεπιτυχούς γύρου συνομιλιών με το Ιράν, είναι έτοιμος να ταξιδέψει και εκείνος στο Πακιστάν.

Πηγές από το Πακιστάν ανέφεραν νωρίτερα ότι αμερικανική ομάδα επιμελητείας και ασφάλειας βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ ενόψει πιθανών συνομιλιών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε την άφιξη του Αραγτσί στην πόλη, όπου υπήρχε έντονη παρουσία στρατού και παραστρατιωτικών δυνάμεων στο κέντρο.

Ο Αραγτσί κατευθύνθηκε αμέσως σε συνάντηση με τον Πακιστανό ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ στο ξενοδοχείο Serena, όπου είχε πραγματοποιηθεί και ο πρώτος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές.

Ο εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι δεσμεύτηκε να στηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ.

Ο Αραγτσί έγραψε στο X ότι επισκέπτεται το Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία για να συντονιστεί με εταίρους σε διμερή ζητήματα και να συζητήσει περιφερειακές εξελίξεις. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει και διαβουλεύσεις για τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ανέφερε αργότερα εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Ιράν έχει την ευκαιρία να επιτύχει μια «καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν γνωρίζει ότι εξακολουθεί να έχει ένα ανοιχτό παράθυρο για να επιλέξει σωστά», είπε. «Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει ένα πυρηνικό όπλο με ουσιαστικό και επαληθεύσιμο τρόπο».

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών αναμενόταν να επαναληφθεί την Τρίτη, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο να δεσμευτεί, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Βανς δεν έφυγε ποτέ από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ επέκτεινε μονομερώς την εκεχειρία κατά δύο εβδομάδες για να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ασταθείς την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούσαν τον κίνδυνο διαταραχών από το μεγαλύτερο σοκ πετρελαίου στην ιστορία, εν μέσω προσδοκιών για νέες συνομιλίες.

Τα συμβόλαια Brent έκλεισαν στα 105,33 δολάρια το βαρέλι, αυξημένα κατά περίπου 0,3%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1% στα 94,88 δολάρια.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο

Την Πέμπτη, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση ξεχωριστής εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες, σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με μεσολάβηση του Τραμπ.

Ο πόλεμος στον Λίβανο, στον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον περασμένο μήνα για να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ, εξελίσσεται παράλληλα με τον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν, και η Τεχεράνη θεωρεί ότι μια εκεχειρία εκεί αποτελεί προϋπόθεση για συνομιλίες.

Δεν υπήρχαν σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης στο νότιο Λίβανο. Οι αρχές ανέφεραν δύο νεκρούς από ισραηλινό πλήγμα, ενώ η Χεζμπολάχ κατέρριψε ισραηλινό drone.

Παρά τη σημαντική μείωση των συγκρούσεων μετά την εκεχειρία της 16ης Απριλίου, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, με το Ισραήλ να διατηρεί δυνάμεις σε «ζώνη ασφαλείας».

«Η εκεχειρία είναι χωρίς νόημα όσο το Ισραήλ συνεχίζει εχθρικές ενέργειες», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Άλι Φαγιάντ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έξι ενόπλους της Χεζμπολάχ την Παρασκευή.

Αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει μια «διαρκή» συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν το πλεονέκτημα στην αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ανοίξουν τα Στενά, όπου το Ιράν έχει αποκλείσει σχεδόν όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του. Μάλιστα, κατέλαβε δύο μεγάλα φορτηγά πλοία αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ επέβαλε ξεχωριστό αποκλεισμό στην ιρανική ναυτιλία, με το Ιράν να δηλώνει ότι δεν θα ανοίξει τα Στενά αν δεν αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Μόλις πέντε πλοία πέρασαν από τα Στενά τις τελευταίες 24 ώρες, έναντι περίπου 130 ημερησίως πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.