Προς επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ ακόμα και από σήμερα το βράδυ κινούνται οι δύο πλευρές καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ αργότερα με μια μικρή ομάδα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, αν επιβεβαιωθεί η επίσκεψη Αραγτσί και των Ιρανών διαπραγματευτών, είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η ομάδα λογιστικής υποστήριξης και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογο του του Πακιστάν Ισακ Νταρ και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνομιλία, ο Νταρ υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.

Επιπλέον το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο Αραγτσί είχε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη έφτασαν στην πόλη μεταφέροντας εξοπλισμό επικοινωνιών, οχήματα, προσωπικό ασφαλείας και τεχνικό προσωπικό.