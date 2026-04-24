Σε ακόμα μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο γεμάτη με απειλές, θριαμβολογία και λίγο από διπλωματία επιδόθηκε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση και ότι η Τεχεράνη έχει την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση. Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», υποστήριξε σε πανηγυρικό τόνο. Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η όποια απόπειρα από το Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες θα εκλαμβανόταν ως παραβίαση της εκεχειρίας. Νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες που μετέδωσε το Axios ότι η ιρανική πλευρά ξανά πόντισε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Προειδοποιήσεις για την Ευρώπη

Μεταξύ άλλων ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και η Ασία «επωφελούνται επί δεκαετίες από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών», προσθέτοντας πως «η εποχή της δωρεάν στήριξης έχει τελειώσει». Όπως πρόσθεσε «η συμμαχία δεν είναι μονόπλευρη σχέση, αλλά αμφίδρομη», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στηρίζονται στην Ευρώπη, ενώ –όπως είπε– οι ευρωπαϊκές χώρες «εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ».

Ο ίδιος κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να περιορίσουν «τις εντυπωσιακές διασκέψεις» και «να βγουν στη θάλασσα», σε μια αιχμηρή αναφορά για τον ρόλο τους στις διεθνείς εξελίξεις. Όπως τόνισε: «Αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για τις χώρες σε όλο τον κόσμο: είτε διαθέτεις επιχειρησιακές δυνατότητες, είτε όχι. Διαφορετικά, βρίσκεσαι στο έλεος μιας χώρας όπως το Ιράν, και η μόνη δύναμη που μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό είναι ο αμερικανικός στρατός».