Στο Πακιστάν έφτασε το βράδυ της Παρασκευής ο Αμπάς Αραγτσί. Το ταξίδι που έκανε ο ΥΠΕΞ του Ιράν φούντωσε τα σενάρια που ήθελαν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ να εκκινούν εκ νέου, ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύδεται από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Αμπάς Αραγτσί δεν θα πραγματοποιήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ, αλλά θα μιλήσει μόνο με τους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Από την πλευρά του ο Ιρανός πανεπιστημιακός, Σεγέντ Μοχάμαντ Μαραντί έγραψε στο Χ: «Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δεν θα διεξαγάγει καμία διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Τραμπ στο Ισλαμαμπάντ, αλλά θα μεταφέρει απλώς στην πακιστανική πλευρά τις σκέψεις και τις απόψεις του Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί απάντηση στην επίσκεψη του στρατηγού Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη, και έχω ενημερωθεί ότι δεν προβλέπονται διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης».

Το Ιράν θα καταθέσει πρόταση σύμφωνα με τον Τραμπ

Μια εντελώς διαφορετική οπτική παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν προτίθεται να υποβάλει μια προσφορά με στόχο την επίλυση των αμερικανικών αιτημάτων.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα δούμε» αν θα επιτευχθεί συμφωνία, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει ακόμη ποια μπορεί να είναι αυτή η «προσφορά». Όταν ρωτήθηκε με ποιους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά συναλλασσόμαστε με εκείνους που βρίσκονται τώρα στην εξουσία».