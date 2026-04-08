Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στην κοινή ενημέρωση με τον Στρατηγό Νταν Κέιν, προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, από το Πεντάγωνο υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ πέτυχαν αποφασιστική στρατιωτική νίκη στην επιχείρηση «Epic Fury»» και ότι «το Ιράν αναγκάστηκε να ικετεύσει για μια εκεχειρία».

Στοιχεία για τη «νίκη» των ΗΠΑ έδωσε ο Χέγκσεθ

Όπως ανέφερε ο Χέγκσεθ: «Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν λιγότερο από το 10% της στρατιωτικής τους ισχύος μάχης για να νικήσουν το Ιράν και ότι το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά καταστραφεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 πλήγματα το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας τη βιομηχανική αμυντική βάση του Ιράν, καθώς τα εργοστάσια της χώρας έχουν ισοπεδωθεί». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι τραυματισμένος και παραμορφωμένος και κάλεσε τα αμερικανικά στρατεύματα που συμμετείχαν στην επιχείρηση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Επιτεύχθηκαν οι στόχοι της επιχείρησης

Από την πλευρά του, ανώτατος Αμερικανός στρατηγός, Ντάν Κέιν, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία αποτελεί απλώς μια παύση και ότι οι κοινές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις.

Ο στρατηγός έδωσε και κάποια στατιστικά στοιχεία υποστηρίζοντας πως «οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν, κατέστρεψαν πάνω από το 90% του συμβατικού στόλου του ιρανικού ναυτικού και περίπου το 90% των εργοστασίων όπλων της χώρας». Εκτίμησε επίσης ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι το Ιράν να μπορέσει να ανακατασκευάσει μεγάλα πολεμικά πλοία επιφανείας.