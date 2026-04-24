Από τον Αριστοτέλη Ωνάση, την Ίνγκριντ Μπέργκμαν, τον Αλβέρτο του Μονακό και τη Σέρλεϊ Μπάσι, μέχρι τον Φρανκ Σινάτρα, τον Μιχάηλ Μπαρίσνικοφ, τον Χιού Χέφνερ και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, όλες οι μεγάλες προσωπικότητες των τελευταίων 70 και πλέον χρόνων έχουν επισκεφθεί κάποια στιγμή το θρυλικό Χίλτον στα Ιλίσια.

Και δεν είναι μόνο οι διασημότητες που το σημάδεψαν με την παρουσία τους. Ο κάθε Αθηναίος ή απλός επισκέπτης της πρωτεύουσας έχει κάποια στιγμή στης ζωής του απολαύσει το ποτό του στο Galaxy, το rooftop bar του ξενοδοχείου ή έχει χρησιμοποιήσει την πισίνα που αρκετές φορές άνοιγε για το ευρύ κοινό.

Στη νέα εποχή που διέρχεται ως Conrad Athens The Ilisian -από τον Κόνραντ Χίλτον, ιδρυτή της διεθνούς αλυσίδας-, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο τιμά και συμβολικά το παρελθόν του αφού επέλεξε ως πρώτη μέρα λειτουργίας του την 23η Απριλίου, την ίδια ημερομηνία που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, το 1963.

Παράλληλα όμως, ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, που θέλει ακόμη περισσότερη ιδιωτικότητα και εξατομίκευση.

Το νέο μοντέλο «urban resort» στην καρδιά της πόλης

Η έννοια του «urban resort» που φέρνει το The Ilisian αποτελεί μια πρόταση στο αίτημα των σύγχρονων μητροπόλεων για χώρους που λειτουργούν ως αυτόνομα οικοσυστήματα. Η κλασική, δηλαδή, δυνατότητα διαμονής στα 278 δωμάτια και σουίτες συνυπάρχει με τις «επώνυμες κατοικίες» (branded residences).

Πρόκειται για μια «πόλη εντός της πόλης», ένα οικιστικό μοντέλο που προσφέρουν τα βραβευμένα brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, όπου οι ένοικοι των ιδιωτικών διαμερισμάτων απολαμβάνουν την αυτονομία μιας κατοικίας έχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, μεταμορφώνοντάς το σε μια ζωντανή γειτονιά για τη διεθνή ελίτ που αναζητά ρίζες στο κέντρο της Αθήνας.

Η μετατροπή ενός ιστορικού κτηρίου σε έναν «πολυδιάστατο προορισμό» είναι μια τάση που παρατηρούμε στις μεγάλες μητροπόλεις του εξωτερικού, και πλέον δοκιμάζεται στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το House of ΝΥΝΝ, ένα exclusive members only club στην καρδιά της Αθήνας

Στο επίκεντρο αυτής της νέας, κλειστής αλλά και ταυτόχρονα εξωστρεφούς φιλοσοφίας, βρίσκεται το House of NYNN. Πρόκειται για μια σύγχρονη λέσχη μελών που φιλοδοξεί να επαναφέρει στην Αθήνα μια κουλτούρα που είχε ατονήσει, εκείνη της πνευματικής και κοινωνικής ζύμωσης εντός ενός αστικού καταφυγίου, όπου η τέχνη, η επιχειρηματικότητα και η διανόηση συναντώνται μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου θυμίζει τις μεγάλες λέσχες του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, προσαρμοσμένο όμως στη ζωή της Αθήνας και της Μεσογείου. Με ειδικά σχεδιασμένους χώρους για εργασία, κοινωνικοποίηση και πολιτιστικές εκδηλώσεις, η λέσχη στοχεύει να γίνει το νέο τοπόσημο της αθηναϊκής ελίτ. Όπως άλλωστε γινόταν από την πρώτη μέρα ίδρυσης του Χίλτον Αθηνών το μακρινό 1963.