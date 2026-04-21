Λίγο από την αίγλη του Μονακό, εικάζω, θα αισθανθούν όσοι βρεθούν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, αναφέρει ο Βηματοδότης. Γιατί; Θα βρεθεί εκεί ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό που θα συμμετάσχει σε ειδική εκδήλωση, κατά διάρκεια της οποία ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας, θα του απονείμει το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων για την περιβαλλοντική του δράση.

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας του Μονακό ασχολείται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κάνοντας επισκέψεις και σε ελληνικά νησιά. Να θυμίσουμε, σημειώνει ο Βηματοδότης, ότι πέρυσι επισκέφθηκε την Αλόννησο και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, τη Σκιάθο όπου μάλιστα εξέφρασε το ενδιαφέρον του να αποκτήσει κατοικία στο νησί και την Ελαφόνησο.

Εκεί ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου.