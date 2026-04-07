Η πρόσφατη απόφαση της Πολεοδομίας Μήλου να αναστείλει τις εργασίες για την ανέγερση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, έρχεται σε μια περίοδο που το νησί καλείται να διαχειριστεί τη ραγδαία τουριστική του ανάπτυξη, η οποία πλέον φτάνει σε επίπεδα που ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα του τόπου.

Όπως και στην περίπτωση μιας άλλης μεγάλης τουριστικής επένδυσης, της «White Coast», στην περιοχή του Μύτακα, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) κλήθηκε να αναστείλει έργα για τα οποία η ίδια είχε χορηγήσει άδειες, κατόπιν δικαστικής παρέμβασης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είχαν προσφύγει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ – Τοπική Επιτροπή Μήλου) και ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου.

50 τουριστικές μονάδες υπό ανάπτυξη στο νησί

Η διαταγή διακοπής των εργασιών αφορά έργο 14 κτιρίων, με πολλές πισίνες, που εκτείνεται σε όλη τη χερσόνησο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο κ. Μπάμπης Μπιλίνης από την ΕΛΛΕΤ Μήλου αναφέρει στον ”Οικονομικό Ταχυδρόμο” ότι στην παρούσα φάση, το νησί αντιμετωπίζει την εκκίνηση περίπου 50 τουριστικών μονάδων, εκ των οποίων οι 26 έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασκευαστικές εργασίες. Ο κίνδυνος είναι προφανής: τα επόμενα χρόνια, οι κλίνες του νησιού ενδέχεται να ξεπεράσουν τη φέρουσα ικανότητα της Μήλου, καθιστώντας την ανίκανη να ανταπεξέλθει στις αυξημένες τουριστικές πιέσεις.

Προσωρινή αναστολή – Μάχη για τη διατήρηση της ταυτότητας του νησιού

Στην πρόσφατη εκδίκαση της υπόθεσης για το συγκεκριμένο έργο χορηγήθηκε προσωρινή αναστολή των εργασιών, με την τελική εκδίκαση της αίτησης να αναμένεται εντός του επόμενου έτους. Σε ανακοίνωσή τους, τα μέλη της ΕΛΛΕΤ Μήλου επισημαίνουν τη σπουδαιότητα αυτής της απόφασης, τονίζοντας ότι κάθε τέτοια νομική παρέμβαση από το ΣτΕ κερδίζει πολύτιμο χρόνο για το νησί, δίνοντάς του την ευκαιρία να διατηρήσει την αυθεντικότητά του και να προστατεύσει το φυσικό του περιβάλλον. «Πρακτικές που παρακάμπτουν τους κανόνες και επιβαρύνουν τον τόπο, θα μας βρίσκουν απέναντί τους», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Το επείγον της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού

Η τοπική επιτροπή της ΕΛΛΕΤ προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ζημιά που έχει ήδη συντελεστεί στο νησί είναι σημαντική και η άμεση παρέμβαση είναι επιβεβλημένη. Σύμφωνα με τον κ. Μπιλίνη, πρέπει να μπει ένα «φρένο», έως ότου ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός για τη Μήλο. Άλλωστε και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) είχε ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της αναστολής των οικοδομικών αδειών στις ζώνες προστασίας της φύσης στη Μήλο.

Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: ελπίδα για το μέλλον του νησιού

Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που υλοποιείται για τη Μήλο και τα άλλα νησιά των νοτίων Κυκλάδων, το οποίο αναμένεται να προσδιορίσει το μέλλον τους. «Αυτές τις ημέρες, αναμένουμε το τελικό κείμενο του ΕΠΣ, το οποίο θα παρουσιάζει το επικρατέστερο σενάριο για το νησί, με βάση και τις παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Περιμένουμε επίσης να δούμε και τη μελέτη για την αναγνώριση των δρόμων, οι οποίοι θα δίνουν οικοδομησιμότητα στα παρόδια οικόπεδα, εκτός σχεδίου», αναφέρει ο κ. Μπιλίνης, επισημαίνοντας ότι το νησί βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. «Δρομολογούνται περίπου 50 ξενοδοχεία, που θα αλλάξουν την εικόνα του νησιού. Μπορούμε να περιμένουμε την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού», τονίζει.

Όσο για τα τουριστικά καταλύματα, σήμερα στο νησί, η πλειοψηφία τους συγκεντρώνεται εντός και πέριξ του πλέγματος των οικισμών στο βόρειο τμήμα του νησιού (Πλάκα, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέραν Τριοβάσαλος), στον οικισμό του Αδάμαντα και εκατέρωθεν της οδού προς το αεροδρόμιο, στον οικισμό Πολλώνια και στους οικισμούς της βόρειας και νότιας ακτογραμμής.

Σαρακήνικο: Η μάχη για την αποκατάσταση

Όσο για την υπόθεση της απόπειρας ανέγερσης ξενοδοχείου, στο εντυπωσιακό Σαρακήνικο της Μήλου, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, παρά τις εντολές (από τις 27 Ιανουαρίου 2026) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος ζήτησε με έγγραφό του προς την επενδυτική – κατασκευαστική εταιρεία και την πολεοδομία Μήλου, την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών, ήτοι να αφαιρεθεί ο ξυλότυπος και ο οπλισμός, να γίνει πλήρωση του χώρου θεμελίωσης με τα υλικά εκσκαφής, που έχουν αποτεθεί εντός του γηπέδου και να αποκατασταθεί το ανάγλυφο της έκτασης. Επίσης, είχε ζητήσει να απομακρυνθούν οικοδομικά υλικά ή άλλες εγκαταστάσεις, που έχουν τοποθετηθεί εντός του γηπέδου.

Ο υπουργός είχε επίσης καλέσει την Υπηρεσία Δόμησης Μήλου να εποπτεύσει την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης και να ενημερώσει σχετικά το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ωστόσο, παρά την πίεση από το υπουργείο, οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: OT.gr