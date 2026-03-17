Προχωρούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, σε ένα κομβικό σημείο της Αθήνας, κοντά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο ύψος του Σταθμού «Φιξ» του Μετρό.

Το ακίνητο επί της Λεωφόρου Συγγρού 74, που ανήκει στην Blend Development της οικογένειας Καλλιτσάντση, πρόκειται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και χθες έλαβε τη σχετική άδεια «για την αποκατάσταση της διατηρητέας όψης, την προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κτίριο και την αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχείο 4*, με ένα υπόγειο και πέργκολα στο δώμα».

Φορέας του έργου είναι η ΦΙΞ Αναπτυξιακή Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε. με πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Καλλιτσάντση και αντιπρόεδρο- διευθύνοντα σύμβουλο τον υιό του, κ. Πάρι Καλλιτσάντση.

Το ξενοδοχείο

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει συνολική επιφάνεια 2.300 τετραγωνικών μέτρων, με 50 δωμάτια και δύο χώρους εστίασης. Η διατηρητέα όψη θα αποκατασταθεί στην πρότερη κατάστασή της. Με ιδανική θέση δίπλα στον σταθμό του μετρό Φιξ και σε εγγύτητα με το Μουσείο της Ακρόπολης και την ευρύτερη περιοχή του Κουκακίου, αποτελεί μοναδική τοποθεσία για την εξυπηρέτηση διεθνών και Ελλήνων επισκεπτών της πρωτεύουσας.

Η μακαρονοποιία «Δήμητρα»

Το διατηρητέο κτίριο στη Συγγρού 74, δίπλα στον σταθμό του μετρό Φιξ, φιλοξενούσε έως τα μέσα του 20ού αιώνα τη μακαρονοποιία «Δήμητρα». Πρόκειται για το εργοστάσιο που παρήγαγε ζυμαρικά για το παντοπωλείο Κίκιζα, το οποίο μετέπειτα εξελίχθηκε στη γνωστή βιομηχανία τροφίμων «Μέλισσα».

Η ιστορία του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τις απαρχές της ελληνικής μακαρονοποιίας, καθώς στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ο Αλέξανδρος Κίκιζας συνεταιρίστηκε με τη «Δήμητρα», καθιερώνοντας τα πρώτα συσκευασμένα ζυμαρικά στην αγορά. Το κτίριο παρέμεινε ενεργό μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και έκλεισε λόγω της Κατοχής. Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά, ετοιμάζεται για τη δεύτερη ζωή του ως ξενοδοχειακή μονάδα.

Ανάπλαση του ιστορικού ακινήτου

Η Blend Development, που ανήκει στον Δημήτρη Καλλιτσάντση και τον γιο του Πάρη, ανέλαβε την αποκατάσταση του κτιρίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριοποίησής της στον τομέα του real estate, με επίκεντρο την ανάπλαση ιστορικών και εγκαταλελειμμένων ακινήτων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ήδη δύο ξενοδοχειακές μονάδες που διαχειρίζεται η φινλανδική Bob W, ενώ πρόσφατα προχώρησε στη μετατροπή κτιρίου 4.500 τ.μ. στη Σταδίου σε πολυτελή διαμερίσματα φιλοξενίας.

Αυτή τη στιγμή η Blend διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value) ύψους 75 εκατ. ευρώ και, με την υλοποίηση των νέων υπό σχεδιασμό έργων, προβλέπει να αυξήσει τη συνολική αξία στα 100 εκατ. ευρώ έως το 2026.

Διαθέτει ήδη δύο ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία λειτουργούν υπό το brand Bob W, ενώ ένα ακόμη ακίνητο επί των οδών Πειραιώς και Γερανίου 30, που εξαγοράστηκε από την Prodea Investments, μετατράπηκε σε σύγχρονο συγκρότημα 30 αστικών κατοικιών, το οποίο λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Limehome, μιας ευρωπαϊκής εταιρείας διαχείρισης διαμερισμάτων.

Πηγή: ot.gr