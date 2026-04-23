Η Συμφωνία των Πρεσπών φαίνεται πως έχει μεγάλη πέραση το τελευταίο διήμερο, με το ζήτημα να τίθεται πλέον και στον «ομφαλό της γης». Πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην πρόσφατη βιβλιοπαρουσίαση προς τιμήν του εμβληματικού Γιάννη Μπουτάρη υπεραμύνθηκε της συμφωνίας ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της θητείας του, βρίσκοντας μάλιστα σύμφωνο και τον Χάρη Δούκα, τη σκυτάλη πήραν χθες οι «θεσμικές» τοποθετήσεις στους Δελφούς.

Από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ, ο επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, έβαλε τη δική του σφραγίδα στη συζήτηση. Αναλύοντας τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Σαρμάς έκανε ειδική μνεία στις Πρέσπες και δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη συμφωνία χωρίς υποχώρηση».

Φαίνεται πως η Συμφωνία, χρόνια μετά την υπογραφή της, παραμένει σημείο αναφοράς, ένα διπλωματικό «αγκάθι» για κάποιους και μια αναπόδραστη πραγματικότητα για άλλους.

Ο πληθωρικός Βενιζέλος και η δυναμική παρουσία του Βήματος

Πάντα πληθωρικός ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στην ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών (σε πάνελ που συμμετείχαν η υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης) υπό τον συντονισμό του διευθυντή του «Βήματος» Περικλή Δημητρολόπουλου.

Ένα βλέμμα του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού εξωτερικών κ. Βενιζέλου κατά την διάρκεια απάντησης της Παπαδοπούλου ήταν αρκετό για να πέσει η θερμοκρασία υπό του μηδενός στους ασυνήθιστα ζεστούς Δελφούς.

Η συγγνώμη του Ράμα…

Δεν ξέρω αν το υποψιαστήκατε, αλλά ήταν βέβαιο, ότι αν έμενε κάτι ψηλά στη δημοσιότητα από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Έντι Ράμα θα ήταν το ενσταντανέ με τα ρούχα του αλβανού πρωθυπουργού.

Ο Ράμα εμφανίστηκε με το γνωστό μαύρο σακάκι, μαύρο παντελόνι, άσπρο αθλητικό παπούτσι, ένα outfit το οποίο λανσάρει πολύ συχνά, ακόμα και σε περιπτώσεις συνόδων κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Παρόλα αυτά, κάπως σαν να ψάχνει αφορμή, για να αναδείξει την καλλιτεχνική εκκεντρικότητα του (μην ξεχνάτε, ότι είναι ζωγράφος), ο αλβανός πρωθυπουργός έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, καθώς όπως είπε δεν περίμενε… τέτοια υποδοχή.

Τι υποδοχή περίμενε άραγε; Ο Μητσοτάκης, πάντως, ο οποίος προφανώς γνωρίζει το χούι του ομολόγου του, αντέδρασε γρήγορα με ολίγον από τρολ διάθεση αποκαλώντας τον Ράμα «εφευρετικό»!

…και το δις εξαμαρτείν

Όμως, ένας από τους συνεργάτες μου, επειδή και πολύ επιμελής είναι και ήταν βέβαιος, ότι το ενσταντανέ θα παίξει ψηλά, με ενημέρωσε για το εξής: Πριν από λίγα χρόνια, όταν η υπόθεση Μπελέρη ήταν στα φόρτε της, διευρύνοντας ανεξέλεγκτα το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Ράμα υποδέχθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τότε, λοιπόν, το επιτελείο του υπουργού Εξωτερικών εξεπλάγη, όταν διαπίστωσε ότι στον πρώτο όροφο του κυβερνητικού κτηρίου, υπήρχε ένα κλουβί τεραστίων διαστάσεων, στο οποίο φιλοξενούνταν πολλές εκατοντάδες εξωτικά πουλιά. Το κλουβί, μάλιστα, ήταν γεμάτο με φυτά και επενδυμένο με τη σχετική διακόσμηση.

Και τότε, όμως, ο Ράμα βγήκε από το γραφείο με μαύρο κοντομάνικο και φόρμα. Έδειξε να μένει έκπληκτος, καθώς είδε τον Γεραπετρίτη με κουστούμι και γραβάτα. Και τι λέτε ότι έκανε; Έσπευσε να δικαιολογηθεί. Μόλις είχε επιστρέψει από τις Βρυξέλλες και δεν περίμενε ότι ο υπουργός θα εμφανιζόταν τόσο… επίσημα ντυμένος.

Συμπέρασμα; Ο αλβανός πρωθυπουργός το είχε… σύστημα να «κλέβει τις εντυπώσεις» με τις ενδυματολογικές επιλογές του και κατόπιν να δικαιολογείται, ότι δεν τον ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του Πρωτοκόλλου του.

Ο νομικός Βορίδης και η… κλίκα

Ο Μάκης Βορίδης έχει «γαλάζιο» σουξέ. Δεν εξηγείται αλλιώς πως μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας περίπου 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν γύρω από τον πρώην υπουργό και άκουγαν τη νομική αγόρευση του και όπως έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες τον κοίταζαν στα μάτια.

Η συζήτηση τους ήταν στο περιστύλιο της Βουλής με τον Μάκη Βορίδη να εξηγεί τα επόμενα βήματα μετά την άρση ασυλίας.

Τα… «πυροσβεστικά» τηλεφωνήματα

Τα τηλεφωνήματα από στελέχη του Μαξίμου στους «υπόπτους» βουλευτές που ενδεχομένως να απείχαν ή ακόμη και να καταψήφιζαν φαίνεται ότι λειτούργησαν πυροσβεστικά.

Οι «απώλειες» της Νέας Δημοκρατίας ήταν μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος το είχε υπογραμμίσει σε δημόσιες τοποθετήσεις, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, που βρισκόταν εκτός, αλλά και ο Νότης Μηταράκης ο οποίος όμως είναι ανάμεσα στα 13 ονόματα της δικογραφίας.

Ο Μάκης Βορίδης που είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την ψηφοφορία τελικά πείστηκε αλλά «με βαριά καρδιά» όπως είπε σε δημοσιογράφους.

Πάντως, διαφορετική περίπτωση ήταν του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του αλλά δήλωσε «παρών» για τον εαυτό του. Περίεργο, αν μη τι άλλο, για κάποιον που ζητούσε από τους συναδέλφους του να ψηφίσουν υπέρ.

Η… συμπαράσταση του Νικήτα

Το βάρος της διαδικασίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των άρσεων ασυλίας των 11+2 βουλευτών σήκωσε ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής -και επικεφαλής της Επιτροπής Δεοντολογίας- Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δεν απουσίαζε αλλά προτίμησε μια πιο διακριτική παρουσία. Έτσι εθεάθη κάποιες στιγμές στο προεδρείο να κάθεται δίπλα στον προεδρεύοντα. Ήταν μια συμβολική κίνηση εκ μέρους του η οποία ερμηνεύτηκε ως ένδειξη συμπαράσταση προς τους «δοκιμαζόμενους» βουλευτές.

Το, κατά Βαρτζόπουλο, αντίδωρο του ρουσφετιού

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν ένας από τους 13 ελεγχόμενους βουλευτές που εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα των συναδέλφων του.

«Ήσουν ο καλύτερος» του είπε συνάδελφός του αργότερα. Και αυτό καθώς αναφέρθηκε εκτενώς στα καθήκοντα του βουλευτή.

«Ο βουλευτής βοηθά τον πολίτη, διότι κερδίζει. Τι κερδίζει; Δεν υπάρχει καμία υπόνοια χρηματισμού. Κερδίζει τον σταυρό. Άρα, λοιπόν, κατά την κατηγορία, ο σταυρός είναι αμοιβή, είναι δώρο, άρα ο αιρετός είναι δωρολήπτης και ο πολίτης ο όποιος τον τιμά με την ψήφο του είναι δωροδότης», είπε σαρκάζοντας. Ενώ υποστήριξε στο ίδιο πνεύμα ότι «η διαδικασία η οποία οδηγεί σε αυτή τη συναλλαγή λέγεται εκλογές!».

«Αντιλαμβάνεστε ότι εισερχόμεθα σε έναν δρόμο εξαιρετικώς ολισθηρόν!», προειδοποίησε τους συναδέλφους του…

«Αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου»

Η αναστάτωση που επικρατεί στους κόλπους της ΚΟ της ΝΔ είναι εμφανής και ίσως είναι η πρώτη φορά που φαίνεται τόσο συμπαγής ως προς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του βουλευτή. Για αυτό και οι ελεγχόμενοι εμφανίστηκαν με μια φωνή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Παναγιώτης Δουδωνής το εξέφρασε με τον δικό του τρόπο: «Στη σημερινή συζήτηση ακούσαμε μια μαχητική υπεράσπιση των βουλευτικών παρεμβάσεων των λεγόμενων “ρουσφετιών”. Θα μπορούσε να την τιτλοφορήσει κανείς: “Αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου”», είπε.

«Δεν γεννήθηκε το 2019 το ρουσφέτι, εκτός κι αν ακούσουμε από το ΠαΣοΚ ότι δεν έκανε ρουσφέτια αλλά κάποιες fast track κοινωνικές παροχές…», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του νέου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Νέα εμφάνιση Τσίπρα με νέους

Να περάσω τώρα σε νέα από τον Αλέξη Τσίπρα που ακόμα δεν έχει αποφασίσει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, αλλά το Ινστιτούτο του κάνει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Μια από αυτές θα γίνει το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο We και τίτλος της εκδήλωσης: Unmute Now: Οι νέοι μιλούν για όσα τους προβληματίζουν στη δική τους γλώσσα.

Μάλιστα συνεργάτες του λένε ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση χωρίς να αφουγκραστεί όσα τους απασχολούν.

Άρα, στην εκδήλωση, που σίγουρα θα πει κάτι και ο ίδιος ο Τσίπρας, οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους «ατζέντα».

Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις «delivery», τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα.

Τι θα ακούσουμε; Μικρές ιστορίας, 9+1, χωρίς φίλτρα και προσπάθεια ωραιοποίησης και αρκετές θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: «Τι μπορούμε να αλλάξουμε;». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν στην εκδήλωση και θα ακολουθήσει ένα ποτό.

Μετά τον Αλέξη με τον ΓΑΠ

Στην πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεοπτική εκπομπή είδαμε βίντεο όπου μιλούσε για αυτόν ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέττα.

Πού τον είδα χθες; Με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου, στο περιθώριο εκδήλωσης, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν.

Μαθαίνω ότι είπαν πολλά, αλλά κυρίως αναδείχθηκε η καθοριστική σημασία της τεχνολογικής προόδου, με βασική προϋπόθεση να διασφαλίζεται η καθολική πρόσβαση στη γνώση και στα οφέλη της επιστήμης. Πάντα στη βάση των δημοκρατικών κανόνων, της διαφάνειας και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. Ποιος θα διαφωνήσει;