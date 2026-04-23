5 το πρωί: Νέο πακέτο μέτρων στήριξης – Αίρεται η ασυλία των 13 «γαλάζιων» – Τραγικό τέλος για τη 43χρονη στο Ηράκλειο
Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχους και ενοικιαστές φέρνει το νέο πακέτο στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
1
Αίρεται η βουλευτική ασυλία των 13 βουλευτών της ΝΔ
- Ψηφοφορία χωρίς ρήγματα: Δεκτές κατά πλειοψηφία έγιναν οι άρσεις ασυλίας για 13 βουλευτές της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδοντας σενάρια εσωκομματικών «ανταρσιών». Οι παρεμβάσεις συνεργατών του πρωθυπουργού και της ΚΟ φαίνεται πως περιόρισαν τις διαρροές, με τις απώλειες να χαρακτηρίζονται ελεγχόμενες.
- Οι απουσίες και το «λάθος» του ΣΥΡΙΖΑ: Απόντες ήταν 9 βουλευτές από τους συνολικά 297. Επρόκειτο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Πέτσα και Μίλτο Χρυσομάλλη. Από λάθος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσμετρήθηκε η ψήφος της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία αργότερα στους διαδρόμους της Βουλής, δεν έκρυψε την δυσφορία της και τον εκνευρισμό της. Από τους ανεξάρτητους βουλευτές έλειπαν οι Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης, Μάριος Σαλμάς, καθώς και ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδής.
- Πώς ψήφισαν οι εμπλεκόμενοι: Οι δυο αρνητικές ψήφοι στις άρσεις ασυλίας προέρχονται από την αναφερόμενη στη δικογραφία Κατερίνα Παπακώστα η οποία ψήφισε υπέρ μόνο για τον εαυτό της και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο. Απείχε της ψηφοφορίας ο Νότης Μηταράκης. Κατά πληροφορίες, ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε «παρών» στην άρση της ασυλίας του, ενώ ο Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε για τον εαυτό του.
2
Ποιοι κερδίζουν από τα 8 νέα μέτρα στήριξης
- Ποιους αφορά: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πακέτο 500 εκατ. ευρώ. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι η οικονομία «βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία» χάρη στη δημοσιονομική πολιτική από το 2019. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν σε οικογένειες, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και οφειλέτες που πιέζονται από την ακρίβεια.
- Τι περιλαμβάνει: Το πακέτο προβλέπει επιδότηση diesel για τον Μάιο, συνέχιση ενίσχυσης λιπασμάτων έως τον Αύγουστο, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί για σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες και αύξηση στα 300 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για χαμηλοσυνταξιούχους. Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για επιστροφή ενοικίου, καλύπτοντας πλέον έως το 86% των ενοικιαστών, ενώ επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων σε συνταξιούχους και οικογένειες.
- «Επιστροφή στην κοινωνία» με νέες προβλέψεις: Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι τα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν επιστροφή μέρους του πλεονάσματος (4,9% του ΑΕΠ) στους πολίτες, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα «διαρθρωτικών αλλαγών». Εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις κινήθηκαν σε τρεις άξονες: ενίσχυση εισοδήματος, μείωση κόστους ζωής και ρύθμιση ιδιωτικού χρέους (με διευκολύνσεις όπως 72 δόσεις και διεύρυνση εξωδικαστικού). Παράλληλα, ανακοίνωσε αναθεώρηση των προβλέψεων: χαμηλότερη ανάπτυξη το 2026 (2%) και προσωρινή άνοδο πληθωρισμού, με βελτίωση από το 2027.
3
Σε νέα φάση η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή
- Νέα εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, διατηρώντας ωστόσο τον ναυτικό αποκλεισμό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι μπορεί οι συζητήσεις να ξεκινήσουν ακόμα και την Παρασκευή. Η διπλωματική ασάφεια τροφοδοτεί έντονη αβεβαιότητα στις αγορές και στο γεωπολιτικό σκηνικό, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν απλά ένα ενδεχόμενο.
- Συνεχίζονται οι εντάσεις στα Στενά: Το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις και σε κατασχέσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενο παραβιάσεις ναυσιπλοΐας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Οι εξελίξεις εντείνουν τον κίνδυνο για τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.
- Σε αναβρασμό η ενεργειακή αγορά: Οι συνεχείς εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο κρατούν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στις μεταφορές.
4
Νεκρή εντοπίστηκε η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
- Φέρει τραύμα από όπλο: Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης στο αυτοκίνητο της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, και φέρει τραύμα από όπλο.
- Τα ευρήματα του ιατροδικαστή: Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η γυναίκα δέχθηκε μία σφαίρα από εννιάρι πιστόλι στο κεφάλι, με τον πυροβολισμό να έχει γίνει σχεδόν εξ επαφής. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης βρισκόταν όρθιος έξω από το λευκό αυτοκίνητο της, από την πλευρά του οδηγού, ενώ η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε τη σορό της στο πίσω κάθισμα.
- Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον δολοφόνο: Ως δράστη της δολοφονίας οι Αρχές βλέπουν τον πρώην σύντροφο της, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης είχε εντοπιστεί νεκρός σε εκκλησάκι κοντά στον Προφήτη Ηλία. Ο 40χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Ο άντρας είχε προσαχθεί μετά την εξαφάνιση από τις Αρχές και είχε αφεθεί ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε.
5
Εβγαλε ειδήσεις η πρώτη μέρα του Delphi Economic Forum
- Έρχεται νόμος για τις δικαστικές διαδικασίες των πολιτικών: Νόμο για την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών για τους 11 βουλευτές και πρώην υπουργούς της ΝΔ, για τους οποίους ήρθη η ασυλία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα φέρει μέσα σε 15 ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως αποκάλυψε ο υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης με την δημοσιογράφο του «Β» Ιωάννα Μάνδρου στο Φόρουμ των Δελφών με θέματα την κρίση στη δικαιοσύνη.
- Η ΕΕ κοιτάζει προς τα Δυτικά Βαλκάνια: Λίγο πριν την έναρξη του Φόρουμ έπεσαν οι υπογραφές στην «Διακήρυξης των Δελφών», με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. «Πρέπει να προχωρήσουμε από τις λόγια, στις πράξεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρώπη χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παράλληλα, αποκρατικοποιήσεις, AI και εποχή Euronext στο ΧΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΟΤ Delphi Economic Forum.
- Πού θα στραφεί σήμερα η προσοχή μας; Από το σημερινό πρόγραμμα (23/4) ξεχωρίζει η συζήτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στις 09:30 και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την Μαρία Νικόλτσιου στις 13:45
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.