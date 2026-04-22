Ο καφές Arabica σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο εβδομάδων στη Νέα Υόρκη, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα διατηρήσει το κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι καιρικές συνθήκες απειλούν τις καλλιέργειες στη Βραζιλία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε επ’ αόριστον την εκεχειρία με το Ιράν, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αναστολή. Αν και αυτή η εξέλιξη μειώνει τον άμεσο κίνδυνο επανάληψης των εχθροπραξιών, δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι ότι ο ζωτικής σημασίας διάδρομος πετρελαίου και φυσικού αερίου των Στενών του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά σύντομα, γεγονός που στηρίζει τις τιμές της ενέργειας.

Ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης επηρεάζει μια σειρά από γεωργικά εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, όπου η επίδραση φαίνεται να επιτείνεται από τη μείωση των πιστοποιημένων αποθεμάτων τόσο σε κόκκους Arabica όσο και σε Robusta, δήλωσε ο Κάρλος Μέρα, επικεφαλής της έρευνας αγοράς γεωργικών εμπορευμάτων στη Rabobank. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα οδηγήσουν σε αυξημένα έξοδα μεταφοράς και logistics για τα γεωργικά προϊόντα, ανέφερε ο Μέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της αραμπίκα σημείωσαν άνοδο έως και 3,1% την Τετάρτη.

Kαφές και ακριβά καύσιμα

Οι τιμές του καφέ πιθανότατα θα επηρεαστούν λόγω της μεταφοράς των κόκκων, η οποία απαιτεί μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, καθώς μεταφέρονται με φορτηγά από περιοχές της ενδοχώρας προς τα λιμάνια για αποστολή, δήλωσε ο Ντάριλ Κριστ, ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος εμπορευμάτων και γεωργικών προϊόντων στην Ασία της StoneX Group Inc.

Οι τιμές στηρίζονται επίσης από τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία, όπου η παρατεταμένη ξηρασία απειλεί τις προοπτικές της σοδειάς, ανέφερε ο Γκνανασέκαρ Τιαγκαρατζάν, διευθυντής της εταιρείας έρευνας εμπορευμάτων Commtrendz Research. Εν τω μεταξύ, η ανατίμηση του βραζιλιάνικου ρεάλ περιορίζει τα κίνητρα για εξαγωγές και συσφίγγει την προσφορά, πρόσθεσε.

Ειδικότερα την Τετάρτη ο καφές Arabica σημείωσε άνοδο 2% στα 2,883 δολάρια ανά λίβρα στη Νέα Υόρκη ενώ η ποικιλία Robusta σημείωσε άνοδο 2,9% στο Λονδίνο.

Όσον αφορά άλλα commodities, το κακάο και η ακατέργαστη ζάχαρη σημείωσαν άνοδο στη Νέα Υόρκη.

