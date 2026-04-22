Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, που κλήθηκε στο σημείο του εγκλήματος, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε μία σφαίρα από εννιάρι πιστόλι στο κεφάλι, με τον πυροβολισμό να έχει γίνει σχεδόν εξ επαφής. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης βρισκόταν όρθιος έξω από το λευκό αυτοκίνητο της, από την πλευρά του οδηγού.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν ο δράστης την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, όμως ο εκτελεστής, φέρεται να μετέφερε τη σορό της στο πίσω κάθισμα, επιχειρώντας πιθανότατα, να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας συγκλίνουν στο ότι η δολοφονία έγινε το πρωί της Κυριακής την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας. Ως δράστη της δολοφονίας της Ευαγγελίας Γιακουμάκη, οι Αρχές βλέπουν τον πρώην σύντροφο της 43χρονης, ο οποίος χθες αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του με μια καραμπίνα.

Την ίδια ώρα, ανείπωτος είναι ο πόνος για τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, με τα παιδιά της, τον αδελφό της και άλλα κοντινά της πρόσωπα, να ξεσπούν σε κλάματα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος που έχουν συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.