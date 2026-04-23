Έκτακτες ενισχύσεις σε οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές αλλά και συνταξιούχους φέρνουν τα νέα μέτρα, τα οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Το ύψος των νέων παρεμβάσεων αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και προέρχεται από την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, την οποία ανακοίνωσε χθες η Eurostat.

Τα μέτρα στήριξης

Περίπου 420.000 περισσότεροι συνταξιούχοι εντάσσονται στο σύστημα, επιπλέον 70.000 ενοικιαστές αποκτούν πρόσβαση στην επιστροφή ενοικίου, ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά λαμβάνουν την έκτακτη ενίσχυση, με συνολικά πάνω από 3,3 εκατομμύρια ωφελούμενους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πραγματοποιεί αλλαγές για κάποιους οφειλέτες, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και της ρύθμισης παλαιότερων οφειλών σε 72 δόσεις.

Επίσης, ανακοινώθηκε η επέκταση του μέτρου για την επιδότηση του Diesel με 0,20 ευρώ/λίτρο και η συνέχιση της επιδότησης λιπασμάτων, κάτι που αφορά αγρότες.

Σε ποιους απευθύνεται η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου είναι για άγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμους, από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί, ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Με τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι αυξάνονται σε περίπου 1,02 εκατομμύρια από σύνολο 1,19 εκατομμυρίων ενοικιαστών, δηλαδή στο 86% των νοικοκυριών. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για περίπου 50.000 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα λάβουν δύο ενοίκια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσα στο έτος.

Εκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά

Για τις οικογένειες με παιδιά, η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, καλύπτοντας περίπου το 80% των παιδιών.

Στην πράξη, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ ενίσχυση), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω).

Συνολικά, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη για τους συνταξιούχους

Η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση. Το εισοδηματικό όριο για άγαμους ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 σε 300.000 ευρώ για άγαμους και από 300.000 σε 400.000 ευρώ για έγγαμους. Με τα νέα δεδομένα, οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά 420.000 και φτάνουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Από αυτούς, περίπου 1,66 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ενώ προστίθενται περίπου 61.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 16.900 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κάλυψη φτάνει πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, ενώ για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

Το πακέτο περιλαμβάνει τρεις βασικές παρεμβάσεις για όσους έχουν χρέη:

1. Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με εφάπαξ καταβολή του 25% της οφειλής και ένταξη του υπολοίπου σε ρύθμιση.

Η δυνατότητα είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

2. Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Το όριο ένταξης μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες

3. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις

Για οφειλές έως το τέλος του 2023 προβλέπεται ρύθμιση έως 72 δόσεων, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο περίπου 5,84%.

Η ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δεν καλύπτει ήδη ρυθμισμένες οφειλές.

Στόχος να εφαρμοστεί εντός Ιουνίου.

Επιδότηση Diesel

Στο σκέλος της ενέργειας και της παραγωγής, επεκτείνεται η επιδότηση στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και για τον μήνα Μάιο, με δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών και να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ενίσχυση σε αγρότες

Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση στα λιπάσματα, καλύπτοντας το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος καλοκαιριού. Το μέτρο αφορά περίπου 250.000 αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, με επιπλέον κόστος 23 εκατ. ευρώ και συνολικό κόστος 41 εκατ. ευρώ, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: ot.gr