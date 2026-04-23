Να περάσω τώρα σε νέα από τον Αλέξη Τσίπρα που ακόμα δεν έχει αποφασίσει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, αλλά το Ινστιτούτο του κάνει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Μια από αυτές θα γίνει το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο We και τίτλος της εκδήλωσης: «Unmute Now: Οι νέοι μιλούν για όσα τους προβληματίζουν στη δική τους γλώσσα».

Μάλιστα συνεργάτες του λένε ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση χωρίς να αφουγκραστεί όσα τους απασχολούν.

Άρα, στην εκδήλωση, που σίγουρα θα πει κάτι και ο ίδιος ο Τσίπρας, οι νέοι παίρνουν τον λόγο και παρουσιάζουν όσα οι ίδιοι βιώνουν, βάζοντας στο τραπέζι τη δική τους «ατζέντα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις «delivery», τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Τι θα ακούσουμε; Μικρές ιστορίας, 9+1, χωρίς φίλτρα και προσπάθεια ωραιοποίησης και αρκετές θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: «Τι μπορούμε να αλλάξουμε;». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν στην εκδήλωση και θα ακολουθήσει ένα ποτό.