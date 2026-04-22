Οργή και αγανάκτηση στους συγγενείς αλλά και εκνευρισμό του εισαγγελέα, προκάλεσε η κατάθεση της συζύγου ενός εκ των κατηγορουμένων στη δίκη για την δολοφονία του μικρού Μάριου στο Μενίδι.

Για τις 5 Μαΐου διεκόπη η δίκη

«Πλέον έχουμε αγανακτήσει εμείς που δεν είναι το δικό μας το παιδί. Σκεφτείτε αυτοί οι γονείς τι τραβάνε τόσα χρόνια. Ντρέπομαι και λυπάμαι».

Η μητέρα του Μιχαήλ Άγγελου, συμμαθητή και φίλου του 11χρονου Μάριου Σουλούκου ο οποίος έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι, ξεσπά μετά τη νέα διακοπή της δίκης εξαιτίας της απουσίας βασικών μαρτύρων.

Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά. Κατηγορούνται ότι στις 8 Ιουνίου του 2017 πυροβολούσαν στον αέρα κατά τη διάρκεια γλεντιού, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του παιδιού. Η κατάθεση της συζύγου του πρώτου κατηγορούμενου προκάλεσε αντιδράσεις στο ακροατήριο.

– Σύζυγος κατηγορούμενου: Είχε ένα δικαστήριο η κόρη μου και πήγε καλά και ξεκινήσαμε να γλεντάμε. Εμείς δεν ρίξαμε με πιστόλι. Μάθαμε τι έχει γίνει την άλλη ημέρα όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο».

– Εισαγγελέας: Εκείνη την ημέρα δεν ακούσατε πυροβολισμούς;

– Σύζυγος κατηγορούμενου: Όχι δεν ακούσαμε.

– Εισαγγελέας: Αν πάτε στον γιατρό για τον σύζυγο να δείτε και τα αυτιά σας. Αυτό που ξέρουμε όλοι δεν είναι καλό να το κρύβετε. Στο απέναντι οικόπεδο βρέθηκαν κάλυκες.

– Σύζυγος κατηγορούμενου: Αυτά εκεί είναι χρόνια. Δεν ξέρουμε τι είναι.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν και οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου. Ανάμεσά τους ο Μιχαήλ Άγγελος, ο οποίος είδε τον φίλο του να ξεψυχά μπροστά στα μάτια του.

«Εγώ πάντως ακούω πυροβολισμούς… μέχρι και σήμερα. Απλά η κατάσταση είναι αφόρητη».

Εννέα χρόνια μετά τον άδικο θάνατο του Μάριου τίποτα δεν έχει αλλάξει, τόσο στο Μενίδι όσο και στις γύρω περιοχές, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου.