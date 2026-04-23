Δεν ξέρω αν το υποψιαστήκατε, αλλά ήταν βέβαιο, ότι αν έμενε κάτι ψηλά στη δημοσιότητα από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Έντι Ράμα θα ήταν το ενσταντανέ με τα ρούχα του αλβανού πρωθυπουργού, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Ο Ράμα εμφανίστηκε με το γνωστό μαύρο σακάκι, μαύρο παντελόνι, άσπρο αθλητικό παπούτσι, ένα outfit το οποίο λανσάρει πολύ συχνά, ακόμα και σε περιπτώσεις συνόδων κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Παρόλα αυτά, κάπως σαν να ψάχνει αφορμή, για να αναδείξει την καλλιτεχνική εκκεντρικότητα του (μην ξεχνάτε, ότι είναι ζωγράφος), ο αλβανός πρωθυπουργός έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, καθώς όπως είπε δεν περίμενε… τέτοια υποδοχή.

Τι υποδοχή περίμενε άραγε; Ο Μητσοτάκης, πάντως, ο οποίος προφανώς γνωρίζει το χούι του ομολόγου του, αντέδρασε γρήγορα με ολίγον από τρολ διάθεση αποκαλώντας τον Ράμα «εφευρετικό»!

…και το δις εξαμαρτείν

Όμως, ένας από τους συνεργάτες μου, επειδή και πολύ επιμελής είναι και ήταν βέβαιος, ότι το ενσταντανέ θα παίξει ψηλά, με ενημέρωσε για το εξής: Πριν από λίγα χρόνια, όταν η υπόθεση Μπελέρη ήταν στα φόρτε της, διευρύνοντας ανεξέλεγκτα το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Ράμα υποδέχθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τότε, λοιπόν, το επιτελείο του υπουργού Εξωτερικών εξεπλάγη, όταν διαπίστωσε ότι στον πρώτο όροφο του κυβερνητικού κτηρίου, υπήρχε ένα κλουβί τεραστίων διαστάσεων, στο οποίο φιλοξενούνταν πολλές εκατοντάδες εξωτικά πουλιά. Το κλουβί, μάλιστα, ήταν γεμάτο με φυτά και επενδυμένο με τη σχετική διακόσμηση, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Και τότε, όμως, ο Ράμα βγήκε από το γραφείο με μαύρο κοντομάνικο και φόρμα. Έδειξε να μένει έκπληκτος, καθώς είδε τον Γεραπετρίτη με κουστούμι και γραβάτα. Και τι λέτε ότι έκανε; Έσπευσε να δικαιολογηθεί. Μόλις είχε επιστρέψει από τις Βρυξέλλες και δεν περίμενε ότι ο υπουργός θα εμφανιζόταν τόσο… επίσημα ντυμένος.

Συμπέρασμα; Ο αλβανός πρωθυπουργός το είχε… σύστημα να «κλέβει τις εντυπώσεις» με τις ενδυματολογικές επιλογές του και κατόπιν να δικαιολογείται, ότι δεν τον ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του Πρωτοκόλλου του.