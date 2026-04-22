Ο Στέφανος Ληναίος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού θεάτρου με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική και πνευματική παρακαταθήκη.

Γεννημένος το 1926 στην Αθήνα, ο Ληναίος —κατά κόσμον Στέφανος Λινάρδος— διέγραψε μια πορεία που ξεπέρασε τα όρια της υποκριτικής. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, με σταθερό προσανατολισμό σε ένα θέατρο που συνομιλεί με την κοινωνία και την πολιτική πραγματικότητα. Μαζί με τη σύντροφο ζωής και συνοδοιπόρο του, την Έλλη Φωτίου, ίδρυσαν το «Σύγχρονο Θέατρο», έναν χώρο που σφράγισε τη μεταπολεμική πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το θέατρο των Ληναίου – Φωτίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική αντίσταση και την ελεύθερη έκφραση. Ο ίδιος επέλεξε έργα με σαφές κοινωνικό και πολιτικό φορτίο, δίνοντας βήμα σε σύγχρονους προβληματισμούς και διατηρώντας έναν διαρκή διάλογο με το κοινό.

Παράλληλα, είχε παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί ποτέ από τη θεατρική σκηνή, που αποτέλεσε το κύριο πεδίο δράσης του. Η γραφή του, όπως και οι σκηνοθεσίες του, χαρακτηρίζονταν από καθαρό ιδεολογικό στίγμα και προσήλωση στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Πορεία ζωής

Ο Στέφανος Ληναίος αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art – RADA) του Λονδίνου. Την περίοδο 1954 – 1967 συνεργάσθηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Είναι ο ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ’ όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών το 1966-1967, οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου από το 1977. Επίσης αποτέλεσε μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Το 1986 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, δίπλα στον Δημήτρη Μπέη. Το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Στέφανος Ληναίος ανήκει σε εκείνη τη γενιά δημιουργών που αντιμετώπισαν το θέατρο ως εργαλείο σκέψης και παρέμβασης. Με τη διαδρομή του, υπηρέτησε την τέχνη με συνέπεια και πίστη, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό θέατρο.

Η κόρη του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της πατέρα με τα παρακάτω συγκινητικά λόγια: