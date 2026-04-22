Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν την Τετάρτη σε επίπεδα-ρεκόρ, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα ενίσχυσαν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,05% και έκλεισε στις 7.137,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,64% στις 24.657,57 μονάδες, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό.

Ο δείκτης έχει πλέον καλύψει πλήρως τις απώλειες που είχαν προκύψει από τις εντάσεις με το Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 340 μονάδες ή 0,69%, κλείνοντας στις 49.490,03 μονάδες.

H παράταση της εκεχειρίας δίνει ώθηση στη Wall Street

Λίγο μετά το κλείσιμο της Τρίτης, ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων, επικαλούμενος την «σοβαρά κατακερματισμένη» κυβέρνηση του Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα Πακιστανών αξιωματούχων και στο πλαίσιο προσπάθειας για κοινή διπλωματική πρόταση από την Τεχεράνη. Παράλληλα, διέταξε τον αμερικανικό στρατό να παραμείνει σε ετοιμότητα.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ασταθής, καθώς ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για αναβολή συνομιλιών και αποστασιοποίηση της Τεχεράνης από τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «χάσιμο χρόνου».

Οι νέες εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και η άνοδος πετρελαίου

Παρά την εκεχειρία, οι εντάσεις δεν αποκλιμακώθηκαν. Το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την κατάσχεση δύο εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές στρέφονται στα εταιρικά κέρδη

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η άνοδος της Wall Street δείχνει ότι οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον περισσότερο στα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο CEO της WEBs Investments, Μπεν Φούλτον, σημείωσε ότι οι αμερικανικές μετοχές δείχνουν ισχυρότερη δυναμική σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, υπογραμμίζοντας ότι η τάση παραμένει ανοδική.

«Είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε την πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά στο CNBC.

Ισχυρό ξεκίνημα στην περίοδο αποτελεσμάτων

Η περίοδος των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων ξεκίνησε δυναμικά.

Η Boeing κατέγραψε άνοδο 5,5% μετά από μικρότερη του αναμενόμενου ζημιά στο πρώτο τρίμηνο.

Η GE Vernova σημείωσε άλμα 13,8% χάρη στα ισχυρά έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, πάνω από το 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έως τώρα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

