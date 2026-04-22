Ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ Ευάγγελος Βενιζέλος στην παρέμβασή του στο Delphi Economic Forum XI αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, είπε μεταξύ άλλων ότι «η προτεραιότητα με την Τουρκία είναι να διατηρήσουμε τον έλεγχο του ρυθμού των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να μην τον παραδώσουμε σε κανένα άλλο. Όπως και το να λέμε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση ανάληψης επιθετικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είπε ότι η ασφάλεια μας ήταν προσανατολισμένη στην ελληνοαμερικανική συνεργασία, ενώ έπρεπε να μοιράζουμε προγράμματα και σε ευρωπαϊκές χώρες γιατί υπάρχουν ανταλλάγματα στρατηγικού χαρακτήρα. Είπε όμως ότι καμία λύση π.χ. γαλλική δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα ασφάλειας μας. «Πρέπει να ξεκινάμε από την ανάγνωση του συσχετισμού των δυνάμεων» είπε ο κ.Βενιζέλος προσθέτοντας ότι με τους εξοπλισμούς δείξαμε ότι είμαστε υπολογίσιμη δύναμη στην αεράμυνα.

«Στην Ελλάδα εάν δεν έχεις εσωτερικές προϋποθέσεις συναίνεσης δεν θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πολύπλοκο τοπίο που το αντιμετωπίζαμε ως ρουτίνα και με αδράνεια, ενώ τώρα έχουν επιταχυνθεί οι εξελίξεις» είπε ο κ.Βενιζέλος και τόνισε με έμφαση την ανάγκη συναίνεσης. «Δεν αποκτήσαμε εθνική συναίνεση» είπε, ενώ αναφερόμενος στις ΗΠΑ είπε ότι η αντίληψη περί διεθνούς δικαίου ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ είναι ριζικά διαφορετική αφού οι ΗΠΑ δεν το αντιμετωπίζουν με διάθεση συμμόρφωσης και με δέος όπως η ΕΕ, και αυτό φαίνεται από κάποιες ενέργειες που κάνουν.

«Οι ΗΠΑ», είπε, «δεν δεσμεύονται από διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Δικαστήριο, ενώ δεν υπέγραψαν το Δίκαιο της Θάλασσας. Είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχεται τη θεωρία σφαιρών επιρροής που θα οδηγήσει σε μια ισορροπία και το αναγνωρίζει και στην Κίνα και τη Ρωσία», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ θεωρούν «αυλή» τους τη Λατινική Αμερική και αξιακά την Ευρώπη, ενώ δεν αποδέχονται την ευρωπαϊκή αντίληψη για την μαχόμενη δημοκρατία».