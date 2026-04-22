Οι «ασπρόμαυροι» νίκησαν 79-73 τη Μπιλμπάο και πήραν προβάδισμα έξι πόντων ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 11, είδε τους Βάσκους να πλησιάζουν στον πόντο, αλλά πήρε μια ικανοποιητική διαφορά, έχοντας σε απίθανο βράδυ τον σπουδαίο Μπέβερλι των 24 πόντων (και 7 ριμπάουντ). Σε καλό βράδυ και ο Ταϊρί των 21 πόντων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με άθλιο ρυθμό και με σκορ 3-4 στα μισά της περιόδου. Ο Πάτρικ Μπέβερλι το πήρε πάνω του και το παιχνίδι άλλαξε μέσω του τριπόντου. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 16-13, ενώ στο δεύτερο η διαφορά ανέβηκε στα διψήφια.

Επικός ο Μπέβερλι, έβαλε… φωτιά στο κλειστό και ζήτησε αλλαγή, έχοντας φτάσει τους 16 πόντους. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 43-35.

Με ζεστό πια και τον Τάιρι, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κρατήσει τη διαφορά. Ωστόσο, η άμυνα της Μπιλμπάο είχε βελτιωθεί και η φύση του αγώνα άλλαξε. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 60-53.

Τα λάθη, όμως, συνεχίζονταν και η Μπιλμπάο πλησίαζε παραπάνω. O Ζαρκόφσκι ήταν πραγματικός πονοκέφαλος και ο ΠΑΟΚ πήγε σε τάιμ άουτ.

Ο Δικέφαλος, πάντως, διαχειρίστηκε την κατάσταση και ο τελικός δεν έφυγε εκτός του ελέγχου του. Με ένα σουτ στα 2.2, ο Ταϊρί ανέβασε τη διαφορά στους έξι, που ήταν και η τελική!