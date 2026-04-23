Με τον τραγικότερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που είχε εξαφανιστεί εδώ και μέρες στην Κρήτη. Η γυναίκα βρέθηκε πυροβολημένη εξ επαφής μέσα στο αυτοκίνητό της.

Μια αθέατη υπόσχεση και ένα μοιραίο ραντεβού συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας για την Ελευθερία Γιακουμάκη. Η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της την Κυριακή χωρίς καν τα προσωπικά της αντικείμενα, σίγουρη πως θα γυρίσει γρήγορα στα παιδιά της.

Η μοίρα όμως είχε άλλη γνώμη. Ο πρώην σύντροφός της, που δεν αποδέχτηκε ποτέ τον χωρισμό τους, την οδήγησε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα. Η Ελευθερία, αν και γνώριζε την παθολογική του ζήλια, δεν υποψιάστηκε το κακό. Τα μικρά ξωκκλήσια, που άλλοτε αποτελούσαν καταφύγιο για το ζευγάρι, όπως αναφέρει το cretalive, έγιναν ο τόπος του μαρτυρίου. Η γυναίκα δολοφονήθηκε έξω από μια εκκλησία, ενώ ο θύτης αυτοκτόνησε λίγο αργότερα σε ένα άλλο ξωκκλήσι, κλείνοντας με τον πιο σκοτεινό τρόπο τον κύκλο της κοινής τους ζωής.

Τη σκότωσε σε κλάσματα δευτερολέπτου

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε αποφασίσει ότι θα την σκοτώσει. Αφού δεν θα ήταν μαζί του, δεν θα ήταν με κανέναν άλλον.

Στον Άγιο Παντελεήμονα μεταβαίνει με το μηχανάκι του, φέροντας πάνω του ένα 9άρι πιστόλι. Η Ελευθερία κατέφθασε με το λευκό Honda. Εικάζεται ότι πλησίασε στο παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε. Την πυροβόλησε στο κεφάλι. Υπάρχει διαμπερές τραύμα, ενώ ένας κάλυκας βρέθηκε στο πορτ-παγκάζ.

Κάποιες -ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες- δεν αποκλείουν να πυροβόλησε και δεύτερη φορά και να προκάλεσε «τυφλό» τραύμα, όμως αυτό θα φανεί από την ιατροδικαστική διερεύνηση του περιστατικού που θα καταδείξει και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η άτυχη μητέρα δολοφονήθηκε.

Την εκτέλεσε την Κυριακή

Σκοτώνει την Ελευθερία, κρύβει-προφανώς-κάπου πρόχειρα το αυτοκίνητο και φεύγει με το μηχανάκι του από τον Άγιο Παντελεήμονα. Το σχέδιο ήταν να επιστρέψει στο σπίτι του, στις Μαλάδες, να πάρει το δικό του αυτοκίνητο, να γυρίσει στον τόπο του εγκλήματος και να εξαφανίσει το λευκό Honda μαζί με το πτώμα.

Στην ταραχή του, όμως, πέφτει με το μηχανάκι και τραυματίζεται με εκδορές. Έτσι αναγκάζεται να περπατήσει μέχρι την καφετέρια οπότε ζητά να του καλέσουν ταξί και την οδική βοήθεια. Το σκέλος αυτό, κατά την ΕΛ.ΑΣ, ήταν αληθές. Πιθανολογείται ότι ο 40χρονος δεν έφερε κινητό μαζί του για να μην τον «προδώσει» λόγω στίγματος.

Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος

Λίγο πριν τις 12 επιβιβάζεται στο ταξί και πηγαίνει προς Μαλάδες. Χωρίς περιστροφές, επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του, μάρκας Smart, και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στη 1 παρά. Παρκάρει το δικό του αυτοκίνητο και κάθεται στη θέση του οδηγού στο λευκό Honda.

Με την Ελευθερία νεκρή στο πίσω κάθισμα, κατευθύνεται στην Ηρακλείου-Μοιρών, προς Αγία Βαρβάρα. Οδηγεί το αυτοκίνητο στο βάθος μιας ρεματιάς, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και φεύγει με τα πόδια. Φθάνει μέχρι το βενζινάδικο στην εθνική οδό, παίρνει ταξί, επιστρέφει για 2η φορά στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στις 2 το μεσημέρι, παίρνει το αυτοκίνητο του και φεύγει, πιθανότατα μαζί με το κινητό του θύματος. Όλες αυτές οι ενέργειες αφορούν την Κυριακή της εξαφάνισης.

Στο «κάδρο» η προσωπική της ζωή

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου χτυπούν την πόρτα του σπιτιού του 40χρονου πρώην συντρόφου. Μετά από σχέση ενός χρόνου, η Ελευθερία είχε ζητήσει να διακόψουν πριν από δύο μήνες. Περιγράφεται ως κτητικός και ζηλότυπος. Γίνεται έρευνα, δίνει κατάθεση και αποδίδει τις εκδορές στο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης και του αυτοκινήτου της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την Ελευθερία έχει σημάνει missing alert, η οικογένεια της επιμένει ότι δεν θα έφευγε ποτέ από το σπίτι χωρίς να επικοινωνήσει με τα τρία της παιδιά.

Τρίτη, η αυτοκτονία

Το μεσημέρι της Τρίτης σκάει σαν βόμβα η είδηση ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος εντοπίζεται νεκρός στο ξωκκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Αυτοκτονεί με μία κοντόκαννη καραμπίνα.

Πολύ γρήγορα στον τόπο καταφθάνουν συγγενείς και φίλοι. Λέγεται ότι ο αδερφός του τον αναζητούσε και μάλιστα νωρίτερα είχε περάσει από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα, πιστεύοντας ότι ήταν εκεί για συμπληρωματική κατάθεση. Η αυτοκτονία παγώνει και την οικογένεια της Ελευθερίας που αρχίζει να φοβάται ακόμα περισσότερο ότι της έχει κάνει κακό.

Στην κατάθεση που δίνει ο αδερφός του, στην Ασφάλεια Ηρακλείου, αποσυνδέει την περίπτωση της εξαφάνισης με την αυτοχειρία του 40χρονου. Αποκαλύπτει ότι σε προγενέστερο χρόνο του είχε παραδώσει έναν φάκελο με γράμματα δικά του, στα οποία κατέγραφε σκέψεις, καταστάσεις και αναφερόταν στο παιδί του, το οποίο υπεραγαπούσε, στην 43χρονη αλλά και στο τι θα συμβεί αν αυτός δώσει τέλος στη ζωή του. Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι ο 40χρονος είχε εκφράσει και στο παρελθόν την πρόθεση του να αυτοκτονήσει.

Τετάρτη: Την πυροβολεί – Εντοπίζεται το πτώμα της

Οι έρευνες των Αρχών, συγγενών, συγχωριανών και εθελοντών συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση, μετά την αυτοκτονία του 40χρονου. Εκπαιδευμένα σκυλιά «χτενίζουν» την περιοχή των Αθανάτων αλλά και την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Εντοπίζεται μία άδεια θήκη πιστολιού. Ψάχνουν όλοι. Παρόντες πάντα οι δύο γιοι της 43χρονης.

Και ενώ μεγάλο μέρος των ερευνών είχε επικεντρωθεί στην περιοχή των Αθανάτων, εν τέλει η απάντηση ήρθε από μία άλλη περιοχή όπου πέταξε μεσημβρινές ώρες το drone της Αστυνομίας. Τα βίντεο που έδειχναν τον 40χρονο να κινείται με τα πόδια προς βενζινάδικο, στην Ηρακλείου-Μοιρών, περίπου στο ύψος της διασταύρωσης του Άγιου Θωμά, επέβαλε αλλαγή κατεύθυνσης στο πεδίο των ερευνών. Και εκεί εντοπίστηκε το λευκό Honda στο βάθος μιας ποταμίδας. Σημείο που δεν προσεγγίζει κάποιος εκτός και αν είχε κάποια περιουσία εκεί.

Μέσα κείτονταν νεκρή, στο πίσω κάθισμα, η Ελευθερία. Ήταν γερμένη και καλύπτονταν από την κουκούλα του μπουφάν της. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία. Ο χώρος αποκλείστηκε. Μέσα σε λίγο χρόνο έσπευσαν οι γιοι και ο αδερφός της, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί.

Συγκλονισμένα τα αδέρφια του 40χρονου

Με επιστολή τους στο cretalive τα αδέρφια του 40χρονου νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν για όσα έγιναν, να ζητήσουν συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης. Υπογραμμίζουν ότι δεν είχαν ιδέα για όσα σχεδίαζε, δεν είχαν κανένα σημάδι και δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι θα έφθανε σε αυτό το σημείο.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος».