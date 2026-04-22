Με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα προκειμένου να μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα έγινε δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα των δύο ηγετών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, τα περιφερειακά ζητήματα και δη η ενταξιακή πορεία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως ευκαιρία να καταγραφεί η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Αθήνας στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Η Ελλάδα άλλωστε λειτουργεί ήδη από την εποχή της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης το 2003 ως επισπεύδουσα για την προώθηση της διεύρυνσης.

Φυσικά, η Αθήνα δεν πρόκειται να κάνει πίσω όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και που στην περίπτωση της Αλβανίας επικεντρώνονται στο κράτος δικαίου και το σεβασμό των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε «εκκρεμή θέματα» που απασχολούν τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Ο Έντι Ράμα, πάντως, από την πλευρά του αφού ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξη της Αθήνας στην πορεία της Αλβανίας προς την Ε.Ε. δήλωσε ανακουφισμένος, όπως είπε χαρακτηριστικά, διότι σύμφωνα με τη δική του οπτική ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, άρα εκκρεμή ζητήματα δεν υπάρχουν.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Προφανώς, η μνήμη της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της Αθήνας και των Τιράνων παραμένει νωπή, με αιτία τότε την καταδίκη και τη φυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη, σήμερα ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διακύβευμα της σύγκρουσης και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μελών της μειονότητας στη Χειμάρρα και άλλες παραλιακές περιοχές στο νότο της Αλβανίας, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται στα φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια του Έντι Ράμα.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται να καταθέσει πρωτοβουλία για την προώθηση της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της παρουσίας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.