Όσοι περίμεναν κύμα γαλάζιων ανταρτών στη σημερινή διαδικασία για την άρση της ασυλίας των 13 συνολικά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύστηκαν. Τα τηλεφωνήματα από τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, Μιχάλη Μπεκίρη και Θανάση Νέζη, καθώς και του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, σε ύποπτους βουλευτές που σκέφτονταν να κινηθούν σε αντίθετη κατεύθυνση έπιασαν τόπο. Οι «απώλειες» από την κυβερνητική παράταξη ήταν ελεγχόμενες.

Μεταξύ των βουλευτών που δεν ψήφισαν ήταν ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος ελέγχεται και ο ίδιος και όπως είχε πει στο «Βήμα» χθες, θεωρούσε άκομψο να ψηφίσει για μια δικογραφία που αναφέρεται και ο ίδιος. Ζήτησε όμως, την άρση της ασυλίας του. Παρομοίως και οι υπόλοιποι βουλευτές υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και υπογράμμισαν την αθωότητα τους.

Οι απουσίες και το «λάθος» του ΣΥΡΙΖΑ

Απόντες ήταν 9 βουλευτές από τους συνολικά 297. Επρόκειτο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Πέτσα και Μίλτο Χρυσομάλλη. Από λάθος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσμετρήθηκε η ψήφος της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία αργότερα στους διαδρόμους της Βουλής, δεν έκρυψε την δυσφορία της και τον εκνευρισμό της.

Από τους ανεξάρτητους βουλευτές έλειπαν οι Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης Μάριος Σαλμάς, καθώς και ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδής. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος και η Κατερίνα Παπακώστα, που ελέγχεται, ήταν οι δύο μοναδικοί που καταψήφισαν. Σημειώνεται όμως ότι η βουλεύτρια Τρικάλων ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας της. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε «παρών» για την δική του περίπτωση, ψήφισε υπέρ όμως, για τους άλλους.

Πηγαδάκια, εντάσεις και καταγγελίες στο Εντευκτήριο

Το εντευκτήριο, καθώς και ο διάδρομος της Βουλής, από νωρίς το πρωί ήταν γεμάτο από βουλευτές. Οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας σχημάτισαν διαφορετικά πηγαδάκια και συζητούσαν για αρκετή ώρα. Κάτι που σχολιάστηκε εντόνως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία κατήγγειλε την απουσία των βουλευτών, που αποχώρησαν από την αίθουσα, όταν ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων τους.

Ένα από τα ενδιαφέροντα πηγαδάκια, ήταν εκείνο του Άδωνι Γεωργιάδη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων του υφυπουργού Δικαιοσύνης, κυρίου Μπούγα, καθώς και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος ζήτησε επίσης την άρση ασυλίας του.

Το «μαύρο σημειωματάριο» του Μάκη Βορίδη

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, άλλο ένα πηγαδάκι που σχηματίστηκε ήταν εκείνο του Μάκη Βορίδη με περίπου 15 «γαλάζιους» στο Περιστύλιο. Ο πρώην υπουργός τους εξηγούσε ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τις άρσεις ασυλίας.

Ο ίδιος, πάντως αν και είχε αφήσει υπόνοιες, ότι ενδεχομένως να απέχει από τη διαδικασία, τελικά ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας με βαριά καρδιά, όπως θα εξομολογούνταν αργότερα. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε ότι «ζύγισα την επιθυμία των βουλευτών, όχι όμως ελαφρά τη καρδία. Έχω ένα μαύρο σημειωματάριο κακών πράξεων, θα πάω τώρα να το συμπληρώσω».

Σημειώνεται, ότι τον λόγο πλέον, έχει η δικαιοσύνη, η οποία θα ελέγξει τη βασιμότητα η μη των κατηγοριών και ακολούθως θα αποφασίσει, αν θα ασκήσει διώξεις και σε ποιους.