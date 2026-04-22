Καθώς οι φήμες για την ψυχική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οργιάζουν, οι πληροφορίες για έναν πρωτοφανή καβγά μέσα στο Οβάλ Γραφείο αναζωπυρώνουν τον τρόμο για μια ανεξέλεγκτη πυρηνική ανάφλεξη.

Ο πρώην αναλυτής της CIA, Λάρι Τζόνσον, ισχυρίστηκε σε podcast αυτή την εβδομάδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να χρησιμοποιήσει τους πυρηνικούς κωδικούς εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνάντησης στον Λευκό Οίκο, αλλά εμποδίστηκε από τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο Τζόνσον περιέγραψε την αλληλεπίδραση ως μια «τεράστια έκρηξη».

Κατά την εμφάνισή του στο podcast «Judging Freedom» του πρώην αναλυτή του Fox News, Άντριου Ναπολιτάνο, ο πρώην αξιωματικός της CIA ισχυρίστηκε ότι μια έκτακτη ενημέρωση εξελίχθηκε σε σύγκρουση, όταν ο στρατηγός Νταν Κέιν ύψωσε το ανάστημά του αφού ο Τραμπ επιδίωξε να ενεργοποιήσει τους πυρηνικούς κωδικούς. Σύμφωνα με τον Τζόνσον, ο Κέιν «σηκώθηκε και είπε “Όχι”. Επικαλέστηκε το προνόμιό του ως επικεφαλής του στρατού».

Ούρλιαζε στους βοηθούς του

Το CNN μετέδωσε ότι ο Κέιν, ο Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έφτασαν στον Λευκό Οίκο το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ πλάνα του Κέιν να «βγαίνει οργισμένος» από το κτίριο προβλήθηκαν στο podcast από τον Τζόνσον. Ωστόσο, η ιδέα ότι ο Κέιν «μπλόκαρε» τον Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα της αλυσίδας διοίκησης, καθώς τεχνικά κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει την εντολή του προέδρου.

Παρόλα αυτά, αυτό που έχει αναφερθεί είναι η σύγκρουση απόψεων μεταξύ Κέιν και Τραμπ. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο διαδίκτυο τον Φεβρουάριο ότι ο Κέιν πίστευε πως μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα μπορούσε να «κερδηθεί εύκολα», η Washington Post αναφέρει ότι αυτή δεν ήταν η εισήγηση του στρατηγού εκείνη την εποχή.

Η Wall Street Journal, την οποία επικαλείται το France 24, αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ «αποκλείστηκε σκόπιμα από την Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room)» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιχείρησης της Ουάσιγκτον για τη διάσωση Αμερικανών αεροπόρων στο Ιράν. Πηγές αποκάλυψαν ότι βρισκόταν σε τόσο ασταθή κατάσταση που ούρλιαζε στους βοηθούς του «επί ώρες» και οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πήραν την απόφαση να περιορίσουν την πρόσβασή του, πιστεύοντας ότι «η ανυπομονησία του δεν θα βοηθούσε».