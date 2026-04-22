Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πριν λίγο εντοπίστηκε νεκρή στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, και φέρει τραύμα από όπλο. Προς το παρόν, ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από κλιμάκιο της Σήμανσης, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο ιατροδικαστής.

Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος της, σε εκκλησάκι κοντά στον Προφήτη Ηλία, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του.