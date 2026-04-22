Στον απόηχο της υπογραφής της «Διακήρυξης των Δελφών», με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία υπογράφηκε λίγο πριν την έναρξη του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22- 25 Απριλίου, τόσο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και οι εκπρόσωποι των χωρών της περιοχής, συμφώνησαν στην ανάγκη δράσης και μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν απογοητεύσεις και οπισθοχωρήσεις σχετικά με την ένταξη χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να αποτελέσει αυτή η ατζέντα προτεραιότητα. Τόνισε, επίσης, ότι η Διακήρυξη των Δελφών θα αποτελέσει τη συνέχεια της Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης του 2003.

«Πρέπει να προχωρήσουμε από τις λόγια, στις πράξεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρώπη χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει μια πολύ ισχυρή πρωτοβουλία για να επιταχύνει πλέον τη διεύρυνση. Θα επισκεφθώ όλες τις πρωτεύουσες τους επόμενους μήνες. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ζήτημα πίστης στην Ευρώπη», επισήμανε ο Υπουργός.

Επίσης ανέφερε ότι γίνεται σκληρή δουλειά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, με στόχο το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να αποτελέσει το κρίσιμο σημείο για τη διεύρυνση, με τη χώρα μας να παρέχει στήριξη προς όλα τα υπό ένταξη κράτη-μέλη. «Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ως Ελλάδα προσφέρουμε τεχνική βοήθεια και στοχεύουμε σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα ένταξης. Είναι προς όφελος της διαδικασίας το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά όλων των Ευρωπαϊκών οργανισμών», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.