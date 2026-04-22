Τουλάχιστον τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας και ο οργανισμός Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η επίθεση έρχεται ως συνέχεια των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ιράν στα πλοία που διέρχονται από τα στενά, αρχικά ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και στη συνέχεια ως απάντηση στον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

MSC Francesca and Epaminondas both stopped, with another Greek-owned ship, Euphoria, possibly targeted and now stopped off Iran as well. pic.twitter.com/GvOt7lahgT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, το οποίο τελεί υπό ελληνική διαχείριση, υπέστη ζημιές στη γέφυρα του, μετά από πυρά και εκτοξεύσεις ρουκετών (RPG) βορειοανατολικά του Ομάν.

Σύμφωνα με την UKMTO, ο πλοίαρχος ανέφερε ότι μια κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πλησίασε το σκάφος και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν αναφέρθηκε πυρκαγιά ή περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.

«Δεν υπήρξε καμία ραδιοφωνική επαφή πριν από το περιστατικό», ανέφερε ο πλοίαρχος του ελληνόκτητου πλοίου, προσθέτοντας πως αρχικά είχε ενημερωθεί ότι είχε άδεια διέλευσης από τα Στενά.

Διαδοχικά χτυπήματα σε πλοία με σημαίες Παναμά και Λιβερίας

Λίγη ώρα αργότερα, η UKMTO ενημέρωσε για δεύτερη επίθεση εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν. Το σκάφος δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Σχεδόν ταυτόχρονα, πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν και τρίτο περιστατικό στην ίδια περιοχή, με στόχο πλοίο σημαίας Λιβερίας, που έπλεε προς την έξοδο των Στενών. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε προσωρινά στο νερό, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Vanguard ανέφερε στο BBC Verify ότι το πλοίο χτυπήθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν. Η Vanguard ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε κλήση από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και του δόθηκε εντολή να ρίξει άγκυρα.

Το πλοίο αναφέρει ζημιές στο κύτος και στους χώρους διαμονής του πληρώματος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν δύο πλοία (το ένα είναι το Epaminondas σύμφωνα με αναφορές) στα Στενά του Ορμούζ και τα μετέφεραν προς τις ιρανικές ακτές, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το ναυτικό των IRGC δήλωσε ότι η διατάραξη της τάξης και της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν.

Σε κίνδυνο η παγκόσμια τροφοδοσία ενέργειας

Η νέα αυτή ανάφλεξη προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οποιαδήποτε παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή αναμένεται να προκαλέσει νέους κλυδωνισμούς στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.