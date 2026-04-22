Στην εξειδίκευση των μέτρων 0,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την -επί τα χείρω- αναθεώρηση των στόχων τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό.

Συνεπώς, τα συνολικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για φέτος άγγιξαν τα 800 εκατ. ευρώ.

«Επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία. Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, είναι αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας για το 2025, το οποίο άγγιξε το 4,9%, δίνοντας τη δυνατότητα για επιπλέον μέτρα 0,5 δισ. ευρώ πλέον των 300 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη εφαρμοστεί.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, υπήρχαν δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, προσθέτοντας ότι υπήρξε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο

Όπως συμπλήρωσε «ανακοινώνουμε μία δέσμη 8 μέτρων σε τρεις άξονες: Στήριξη του εισοδήματος, ελάφρυνση του κόστους ζωής και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης αναθεώρηση των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2026 στο 2% από 2,4% και επισημαίνοντας προσωρινή άνοδο του πληθωρισμού λόγω διεθνών πιέσεων, ενώ για το 2027 αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη στο 2% από 1,7% με παράλληλη αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, ενισχύεται το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που αυξάνεται στα 7 δισ. ευρώ το 2027 από 6,35 δισ. ευρώ, με τη συμβολή ευρωπαϊκών πόρων.

«Η ελληνική οικονομία διατηρεί αυτούσια τη δυναμική της», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα μέτρα

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Στο εξής δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

